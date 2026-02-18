"أشعر بالخجل" - أسطورة بنفيكا يتهم جيانلوكا بريستياني بالكذب بشأن "تصرف عنصري" تجاه فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد التي اتسمت بالحدة

أصر بريستياني لاحقًا على أنه لم يستخدم أي لغة تمييزية تجاه فينيسيوس، مدعيًا أن كلماته قد أسيء فهمها من قبل الجناح البرازيلي وزملائه في الفريق.

وقال: "لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، الذي أساء فهم ما اعتقد أنه سمعه للأسف. لم أكن عنصريًا تجاه أي شخص قط".

كما أكد ناديه ومديره براءته. وجاء في بيان بنفيكا: "ينظر نادي سبورت لشبونة وبنفيكا بروح من التعاون التام والشفافية والانفتاح والوضوح إلى الخطوات التي أعلنتها اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، عقب الحادثة المزعومة للعنصرية التي وقعت في المباراة ضد ريال مدريد. ويؤكد النادي، بوضوح وبشكل لا لبس فيه، التزامه التاريخي والثابت بالدفاع عن قيم المساواة والاحترام والاندماج، التي تتوافق مع القيم الأساسية لتأسيسه والتي يمثلها أوزيبيو كأكبر رمز لها. يؤكد نادي سبورت لشبونة بنفيكا مجددًا أنه يدعم تمامًا ويؤمن بالرواية التي قدمها اللاعب جيانلوكا بريستياني، الذي لطالما اتسم سلوكه أثناء خدمته للنادي باحترام الخصوم والمؤسسات والمبادئ التي تحدد هوية بنفيكا. ويأسف النادي للحملة التشهيرية التي تعرض لها اللاعب".

وانتقد مورينيو فينيسيوس لتحريضه على الإساءة من خلال احتفاله بالهدف، مضيفًا: "الكلمات التي تبادلها جيانلوكا بريستياني مع فينيسيوس، أريد أن أكون مستقلاً. رأيت شيئين مختلفين تمامًا. أريد أن أكون مستقلاً، ولا أعلق على ذلك. قلت له [فينيسيوس جونيور] ذلك بالضبط. قلت له: "عندما تسجل هدفًا كهذا، عليك فقط أن تحتفل وتعود إلى مكانك".عندما كان يتجادل حول العنصرية، أخبرته أن أكبر شخصية [يوسبيو] في تاريخ هذا النادي كانت سوداء. هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون، هو عنصري. إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك، فهذا هو بنفيكا. أخبروني [فينيسيوس جونيور وبريستياني] بأشياء مختلفة. لكنني لا أصدق أحدهما أو الآخر. أريد أن أكون مستقلاً".