أشرف حكيمي يتجنب السيناريو الأسوأ بعد إصابته .. ويمنح منتخب المغرب أملًا من جديد!

تأتي إصابة حكيمي ضمن سلسلة من الانتكاسات التي يعاني منها النادي الباريسي في الأسابيع الأخيرة، حيث يفتقد الفريق أيضاً خدمات اللاعب ديزيري دوي الذي سيغيب حتى عام 2026 بسبب إصابة خطيرة، إلى جانب النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة جديدة خلال مواجهة بايرن ميونخ، واضطر لمغادرة الملعب في الشوط الأول.

وقد أكد المدرب لويس إنريكي أن إصابة عثمان ديمبيلي مختلفة عن تلك التي كان يعاني منها سابقاً في العضلة الخلفية منذ سبتمبر الماضي.

وفي بيان طبي رسمي، أعلن باريس سان جيرمان أن ديمبيلي يعاني من التواء في الفخذ الأيسر، وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، ما يعني غيابه عن مواجهة ليون المقبلة، وكذلك عن قائمة المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر، والتي ستشهد مباريات حاسمة في تصفيات كأس العالم.

أما اللاعب البرتغالي نونو مينديش، فقد تعرض لالتواء في الركبة اليسرى، وسيخضع للعلاج خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد مدة الغياب بشكل دقيق.

وبهذا، سيضطر المدرب لويس إنريكي لخوض مباراة ليون الحاسمة دون الظهيرين الأساسيين حكيمي ومينديش، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى التفكير في إمكانية تدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.