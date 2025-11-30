أسوأ من باريس وإنتر.. أراوخو في حالة صعبة وبرشلونة يمنحه إجازة!

أكدت تقارير صحفية غياب رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني، وكشفت الصحافة الإسبانية، أن مدافع الفريق الكتالوني، يمر بحالة صعبة.

ويستعد برشلونة، لاستضافة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء يوم الثلاثاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في قمة مواجهات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بشكل مؤقت وبفارق نقطتين عن فياريال، وريال مدريد، وفي انتظار نتيجة مباراة الفريق الملكي، أمام جيرونا، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الرابع ومعه 31 نقطة.