أسوأ من باريس وإنتر.. أراوخو في حالة صعبة وبرشلونة يمنحه إجازة!

مدافع برشلونة في حالة صعبة...

أكدت تقارير صحفية غياب رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني، وكشفت الصحافة الإسبانية، أن مدافع الفريق الكتالوني، يمر بحالة صعبة.

ويستعد برشلونة، لاستضافة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء يوم الثلاثاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في قمة مواجهات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بشكل مؤقت وبفارق نقطتين عن فياريال، وريال مدريد، وفي انتظار نتيجة مباراة الفريق الملكي، أمام جيرونا، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، بينما يحتل أتلتيكو مدريد، المركز الرابع ومعه 31 نقطة.

  • استمرار غياب أراوخو

    بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن رونالد أراوخو، لن يكون متاحًا لتشكيلة المدرب هانز فليك، والتي تواجه أتلتيكو مدريد، بعد عدم مشاركته في مران اليوم الأحد، وعدم تواجده في مقر تدريبات الفريق الكتالوني.

    ويعاني المدافع الأوروجوياني، من فيروس في المعدة منعه من المشاركة مع برشلونة، في المباراة الأخيرة ضد ديبورتيفو ألافيس، والتي حسمها الفريق الكتالوني، لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    ويستمر أراوخو، في التعافي من فيروس المعدة، بعد غيابه عن التدريبات في الأيام الأخيرة، ليقترب من الغياب عن مباراة أتلتيكو مدريد، بشكل رسمي، ولكن موقفه النهائي سيتحدد عقب مران يوم غد الإثنين.

  • معاناة نفسية وراحة من الجهاز الفني

    وأشار التقرير إلى أن رونالد أراوخو، يعاني من أزمة نفسية، بعد حصوله على بطاقة حمراء، في مباراة برشلونة، أمام تشيلسي، بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها الفريق الكتالوني، بثلاثية نظيفة مع الرأفة.

    وتعرض أراوخو، إلى الكثير من الانتقادات من جماهير برشلونة، عقب الخسارة المدوية أمام تشيلسي، وحملته مسؤولية الهزيمة مما تسبب في دخول اللاعب بحالة نفسية سيئة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، أصعب مما كانت عليه في الموسم الماضي، عقب طرده أيضًا أمام إنتر، في دوري أبطال أوروبا، بنصف النهائي، أو الموسم قبل الماضي، عند طرده أمام باريس سان جيرمان، في البطولة الأوروبية.

    وانتقدت جماهير الفريق الكتالوني، مدافعها الأوروجوياني، بسبب تهوره في المباريات الكبيرة، ووقوعه في أخطاء تكلف فريقه خسارة الألقاب في بعض الأوقات.

    وقرر الجهاز الفني لبرشلونة، بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، منح أراوخو، حمايته ومنحه فترة راحة لاستعادة لياقته وتحسين حالته النفسية، قبل العودة إلى المباريات من جديد، ومن المتوقع أن يكون متاحًا في مباراة البلوجرانا، امام ريال بيتيس، يوم السبت المقبل بالدوري الإسباني.

  • عودة ثنائية الوسط

    وفي سياق متصل أكدت صحيفة "آس" أن الهولندي فرينكي دي يونج، شارك في مران برشلونة، اليوم الأحد وسيكون متاحًا ضمن اختيارات المدرب فليك، لمواجهة أتلتيكو مدريد.

    وغاب دي يونج، عن برشلونة، في آخر مباراتين بالدوري الإسباني، أمام أتلتيك بيلباو، نتيجة الإيقاف، ثم في المباراة الماضية أمام ألافيس، لأسباب عائلية.

    ومن المتوقع عودة ثنائية دي يونج، مع بيدري، في وسط برشلونة، لمواجهة كتيبة المدرب دييجو سيميوني، بعد انقطاعها لأكثر من شهر، نتيجة الإصابات والإيقاف.

    شارك النجم الهولندي، صاحب الـ 28 عامًا، هذا الموسم مع برشلونة في 15 مباراة إجمالاً، منها 10 في الدوري الإسباني و5 في دوري أبطال أوروبا، بإجمالي دقائق لعب بلغ 1214 دقيقة. في الليجا، صنع هدفين، بينما لم يسجل أو يصنع في دوري الأبطال.

  • ما التالي لبرشلونة؟

    سيكون برشلونة، على موعد مع فترة حاسمة، ستبدأ من يوم الثلاثاء القادم، عندما يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، ثم بعدها يحل ضيفًا على فياريال، يوم السبت المقبل، على ملعب بينيتو فيامارين.

    وعلى الصعيد الأوروبي، سيستضيف برشلونة، نظيره آينتراخت فرانكفورت، مساء يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ويطمح الفريق الكتالوني، إلى الخروج بنقاط المباراة كاملة لتحسين وضعه في ترتيب المجموعات، التي يحتل فيها المركز الثامن عشر ومعه سبع نقاط، جمعهم من فوزين وتعادل وهزيمتين.

