"أسوأ ملعب في أمريكا"!.. قرار الفيفا بشأن ملعب نهائي كأس العالم 2026 قد يدمر البطولة

لماذا يهاجم الجميع ملعب نهائي كأس العالم 2026؟

كان هناك منافسة قوية بين الكثيرين لاستضافة نهائي بطولة كأس العالم 2026، لكن قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم الأخير قد يسبب بعض الأزمات والمخاطر الكبيرة على نجاح البطولة.

ووفقًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستستضيف مدينة نيويورك وبالتحديد ملعب ميتلايف نهائي كأس العالم 2026، ومن الشائع في الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم الفرق ببناء ملاعب خارج مدنها ولكن هناك اختلاف كبير عن الملاعب في منطقتي دالاس ولوس أنجلوس وعن الملاعب في مدينة نيويورك.

إن ملعب AT&T وستاد SoFi، من بين أكثر الملاعب الرياضية جودة ولكن ستاد ميتلايف، غير مثالى ولا يتناسب مع قيمة البطولة والحدث الأكبر وبه مشاكل عديدة وهذا يجعل قرار "الفيفا" باختيار مدينة نيويورك بدلاً من دالاس ولوس أنجلوس محفوفًا بالمخاطر ويرجع اختيار الملعب إلى قربه من أكبر مدينة في البلاد فقط.