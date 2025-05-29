الطفل المعجزة وضحية مبابي وبديل مرموش .. أسوأ 20 صفقة في أوروبا لموسم 2024/2025

كما هو الحال دائمًا، كان هناك الكثير من الانتقالات أوروبا الموسم الماضي، وهنا نستعرض أكثر تلك الصفقات فشلًا!

إحصائياً، فإن فرص نجاح أي انتقال معين ضئيلة في أحسن الأحوال - ولكن في العصر الحديث، هذا لا يمنع كبار أوروبا من إنفاق الأموال عندما تسنح الفرصة، ولم يكن موسم 2024-25 مختلفاً بالطبع. أنفقت فرق الدوريات الكبرى في القارة العجوز خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية مبلغًا خياليًا بلغ 6.6 مليار جنيه إسترليني (8.8 مليار دولار)، مع نتائج متباينة كما كان متوقعًا.

الآن وقد انتهى الموسم (تقريبًا) للجميع، حان الوقت للتفكير في بعض تلك القرارات المكلفة - من الناحية المالية ومن ناحية كرة القدم - في سوق الانتقالات.

لنقوم بدورك في فحص صفقات الانتقالات القذرة، قرر GOAL تصنيف أكثر 20 صفقة انتقالات مخيبة للآمال في أوروبا في موسم 2024-25...