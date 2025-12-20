AFP
أسنان مكسورة وتناول الطعام بـ"الماصة" لمدة 7 أيام.. جيك بول يعاين الأضرار بعد "كسر فكه" على يد أنتوني جوشوا!
جوشوا يسقط جيك بول في مواجهة غير متكافئة
في مواجهة جسدت الفوارق الشاسعة في عالم الملاكمة الاحترافية، أنهى بطل العالم السابق للوزن الثقيل، أنتوني جوشوا، نزال ميامي ضد "اليوتيوبر" جيك بول بضربة قاضية حاسمة في الجولة السادسة. رغم صمود بول لست جولات، إلا أن النزال كان غير متكافئ بوضوح، حيث فرض جوشوا قوته البدنية وأسقط منافسه أربع مرات (مرتين في الجولة الخامسة ومثلهما في السادسة) قبل أن ينهي الحكم اللقاء.
دفع بول ثمناً باهظاً لهذا التحدي، حيث تعرض لكسر مزدوج في الفك تطلب جراحة لتركيب شرائح تيتانيوم وخلع بعض الأسنان.
جيك بول يكشف تفاصيل حالته الصحية
الأمريكي، الذي قاد سيارته بنفسه إلى المستشفى بعد اعترافه بخوفه من أن يكون فكه قد كُسر، كشف في تحديث نشره للمعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيضطر لتناول الطعام عبر "الماصة" (أنبوب شرب) لمدة أسبوع وأنه خضع لخلع بعض أسنانه.
وقال اليوتيوبر الشهير، ناشراً صورة لنفسه في السرير بمستشفى جامعة ميامي، على إنستجرام: "الجراحة سارت بشكل جيد، شكراً لكل الحب والدعم. شريحتان من التيتانيوم على كل جانب. تم خلع بعض الأسنان. يجب أن أتناول السوائل فقط لمدة 7 أيام لذا لا توجد (دوج هاوس دوجز - في إشارة إلى الوجبات الصلبة)".
كما نشر أيضاً على منصة إكس، قبل ساعة واحدة فقط: "خرجت للتو من الجراحة. كل شيء سار بسلاسة. شكراً لكل الحب. الكثير من الألم والتيبس. يجب أن أتناول السوائل لمدة 7 أيام".
وأضاف بول: "تحية للفريق المذهل في مستشفى جامعة ميامي. كان الجميع لطفاء ومهتمين للغاية. اعتنوا بي بشكل مذهل".
رد فعل بول بعد النزال
كان بول بحالة جيدة بما يكفي بعد النزال للكشف عن مخاوفه من كسر فكه، وأكد مروجه "ناكيسا بيداريان" لاحقاً أن المؤثر البالغ من العمر 28 عاماً قد ذهب لتلقي العلاج. وقال إن فترة التعافي المتوقعة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع.
وقال الأمريكي، الذي كان يبصق الدم عقب الضربة القاضية، خلال مقابلته داخل الحلبة: "أشعر أنني بحالة جيدة، كان ذلك ممتعاً، أنا أحب هذه الرياضة".
ونشر بول لاحقاً صورة لأشعة إكس تؤكد إصابته بكسر مزدوج في الفك. كما شارك سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو الصادمة على حسابه في إنستغرام والتي بدت وكأنها تظهر انزياحاً في فكه - مع الكثير من الدماء تسيل على وجهه.
وأكد الملاكم السابق في وزن الكروزر أنه سيأخذ استراحة من الرياضة لكنه يخطط للمنافسة على لقب العالم في وزن الكروزر: "سآخذ استراحة قصيرة. كنت أعمل بجد لمدة ست سنوات. سآخذ بعض الوقت للراحة. هذا مذهل. سنعالج الفك المكسور، ونعود ونقاتل أشخاصاً من وزني".
وأضاف بول: "أنتوني جوشوا مقاتل عظيم، لقد هُزمت ولكن هذا هو جوهر هذه الرياضة. سأعود وأستمر في الفوز".
وتابع: "لقد فزت بالفعل بكل طريقة ممكنة في الحياة. عائلتي، خطيبتي الجميلة، هذه الرياضة ساعدتني كثيراً في حياتي".
وأصر اليوتيوبر السابق على أنه "لم يتفاجأ" بصموده لست جولات، بعدما سقط مراراً على الأرض خلال القتال: "لقد تعبت فقط. كان التعامل مع وزنه أمراً كبيراً. لو كانت لياقتي القلبية أفضل أعتقد أنه كان بإمكاني الاستمرار في القتال. لقد بذلت قصارى جهدي الشخصي".
ماذا بعد لجيك بول؟
لم تقتصر تبعات النزال على الإصابة الجسدية فحسب، بل واجه جيك بول عقوبة إدارية فورية تمثلت في إيقافه عن الملاكمة لمدة 60 يوماً بقرار من لجنة فلوريدا الرياضية، وهو إجراء إلزامي لأي ملاكم يتعرض للهزيمة بالضربة القاضية. ورغم فداحة الإصابة، حافظ بول على روحه الفكاهية، حيث مازح متابعيه من سرير المستشفى قائلاً: "فك مكسور مرتين.. أعطوني (كانيلو) بعد 10 أيام". كما كشف شريكه ناكيسا بيداريان عن تفاصيل لافتة لما بعد المباراة، موضحاً أن بول اجتمع مع مسؤولي "نتفليكس" واستحم قبل أن يقود سيارته بنفسه إلى المستشفى. وعلى الجانب الآخر، استغل أنتوني جوشوا نشوة الانتصار لتوجيه تحدٍ ناري لمنافسه تايسون فيوري، مطالباً إياه بترك "تويتر" ومواجهته في الحلبة، رغم أن فيوري معتزل رسمياً منذ يناير الماضي، وسط تلميحات حول عودته في عام 2026.
