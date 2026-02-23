أسطورة مانشستر يونايتد يشن هجوماً مذهلاً على "مثير الغضب" فينيسيوس جونيور وسط حديث عن انتقال نجم ريال مدريد

باركر غير مقتنع بأن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سيكون الشخصية المناسبة لمانشستر يونايتد، حيث قال لموقع PariuriX: "سيكون من المثير للاهتمام أن ينضم فينيسيوس جونيور إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني أفضّل أن ينضم إلى فريق آخر، لأكون صريحًا تمامًا. لا حاجة لوجود شخص مثله في الفريق. إنه موهوب للغاية، لكن موهبته لن تحظى بالتقدير بسبب شخصيته. بالنسبة لي، هو مجرد شخص يثير الغضب. إنه يبحث عن أي سبب ليواصل التصرف على هذا النحو، وهو أمر مؤسف.

"أن تكون موهوبًا إلى هذا الحد وتتصرف بهذه الطريقة هو أمر مؤسف حقًا. كان لديه القدرة على أن يحظى باحترام الجميع، ولكن بطريقة تصرفه هذه، أنا متأكد من أنه سيكون من الصعب التعامل معه في غرفة الملابس.

"سيحاول الناس فعل أي شيء لجعله يفقد أعصابه، وهو أمر سهل جدًا بالنسبة له. عندما يفقد أعصابه، يؤثر ذلك على فريق كرة القدم. لقد رأينا ذلك مرات عديدة في ريال مدريد.

"يمكننا التحدث عن 100 شيء يمكنه فعله بطريقة مختلفة، لكن الشيء الوحيد الذي لا يعجبني فيه أو في أي لاعب آخر أسود أو بني هو عندما يتحدثون عن مغادرة الملعب. لا أريد هذا الهراء. لا أريد أن أرى مشاغبًا غاضبًا يأتي إلى مانشستر يونايتد. نحن بحاجة إلى لاعبي كرة قدم. العب 90 دقيقة وافعل كل ما في وسعك، لا تحول الأمر إلى أي شيء آخر.

"لا أرى أي لاعبين سود آخرين يفعلون ما يفعله. الطريقة التي يتصرف بها ليست طبيعية. في نهاية المطاف، سيكون هناك دائمًا أقلية، لكنه سيحظى باحترام أكبر لمجرد لعبه كرة القدم.

"في كثير من النواحي، يكرهه كل مشجعي كرة القدم. الأمر نفسه ينطبق على [مارك] كوكوريلا. مشجعو تشيلسي يقولون إنهم يحبونه، لكنهم سيكرهونه إذا لعب لفريق آخر. مشجعو برايتون يكرهونه، وهو لعب هناك. إذا لم يلعب فينيسيوس جونيور في ريال مدريد، فسيكرهه المشجعون أيضًا".