من أسطورة ليفربول إلى مهرج "التريند".. كاراجر "بلا فلتر" أمام صلاح وآرنولد وهالاند!

كاراجر.. من أسطورة إلى صائد "التريند"

يظل اسم جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، مرتبطًا دائمًا بالريدز وكرة القدم والتحليل ولكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن مسيرته كمعلق ومحلل تتجه نحو منحى آخر، حيث يجد نفسه بشكل متكرر في دائرة الجدل والانتقادات بسبب تصريحاته التي لا تتوقف عن إثارة الجدل.

يبدو أن كاراجر، بلسانه الطليق الذي لا يحده رادع، قد وقع في فخ "التريند" وأصبح أسيرًا للبحث عن الإثارة الإعلامية حتى لو كان ذلك على حساب المنطق واللياقة، وربما على حساب سمعته كأحد رموز ليفربول.

فمؤخرًا خرج النجم صاحب الصيت الواسع ليتحدث عن كأس الأمم الإفريقية بشكل غير محسوب، وقال إنها بطولة غير هامة وهو ما أثار الكثير من ردود الأفعال العنيفة.