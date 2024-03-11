أسطورة ريال مدريد وتلميذ جوارديولا!.. المرشحون لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد

من الأنسب لخلافة تين هاج فى اليونايتد؟

يقترب إريك تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد من الرحيل عن قيادة الشياطين الحمر قريبًا بعد نتائج الفريق المحبطة منذ بداية الموسم وخسارته فى الديربي ضد السيتى.

وبذل تين هاج، قصارى جهده لتغيير الأمور في مانشستر يونايتد، ولكن بعد موسمين تقريبًا يبدو أن اليونايتد أسوأ تحت قيادة المدرب الهولندي، ورغم نجاح تين هاج، خلال موسمه الأول وقيادته اليونايتد للألقاب مجددًا واحتلال الفريق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ولكن حتى الآن يقدم موسم ثانى كارثي.

وودع مانشستر يونايتد مبكرًا بطولة دوري أبطال أوروبا ثم استسلم فى معركة المربع الذهبى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث يحتل حاليًا المركز السادس بجدول الترتيب، وأنفق اليونايتد 464 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة ولكن دون جدوى فلا يزالوا بعيدين جدًا عن مستوى وقوة مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع استحواذ السير جيم راتكليف، على أسهم فى مانشستر يونايتد وتوليه ملف كرة القدم قد استهدف الملياردير البريطاني لقب الدوري الإنجليزي في غضون ثلاث سنوات ولكن تين هاج، لن ينجح فى تحقيق ذلك لأنه سيرحل قريبًا.

ويستعرض موقع "جول" فى التقرير التالى المرشحين المحتملين لخلافة تين هاج، فى مانشستر يونايتد بترتيب الأنسب والاقرب على النحو التالى:-