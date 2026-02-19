أسطورة توتنهام ينتقد قائد أرسنال لرد فعله "غير الصحيح" على تعادل فريقه مع ولفرهامبتون

بدا فريق ميكيل أرتيتا في طريقه لتحقيق ثلاث نقاط روتينية في مولينوكس، حيث كان متقدماً بفارق هدفين مريحين على فريق يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن انهياراً كارثياً في الدقائق الأخيرة أدى إلى خسارة الفريق اللندني لتقدمه، حيث سجل هوغو بوينو وتوم إيدوزي هدفين منحوا وولفز نقطة غير متوقعة.

تعد هذه النتيجة ضربة قوية لطموحات أرسنال في الفوز باللقب، وتمنح مانشستر سيتي دفعة قوية في سباق اللقب، حيث يتأخر فريق بيب جوارديولا بخمس نقاط مع مباراة مؤجلة. تركت طبيعة التعادل فريق الغانرز في حالة من الصدمة، خاصة بالنظر إلى سيطرته الكاملة على المباراة في الساعة الأولى قبل ظهور نقاط الضعف الدفاعية.

لم يخف قائد الفريق ساكا خيبة أمله بعد صافرة النهاية، واعترف بأن الأجواء في المعسكر قد تغيرت. وقال ساكا لشبكة سكاي سبورتس: "الجو [في غرفة الملابس] كئيب للغاية. أنا محبط للغاية من النتيجة، وخاصة من طريقة لعبنا في الشوط الثاني، فهي بعيدة كل البعد عن المستوى الذي وضعناه لأنفسنا هذا الموسم".