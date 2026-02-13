أسطورة توتنهام يغادر المقابلة بعد رد سريع على سؤال حول توليه منصب المدير الفني

على الرغم من هذه الروابط، تشير المصادر إلى أن كين غير مهتم بتولي زمام الأمور في توتنهام على أساس مؤقت. يقال إن اللاعب البالغ من العمر 45 عامًا، والذي يقود حاليًا سباق اللقب مع فيرينكفاروس، لن يفكر في العودة إلى النادي الذي سجل فيه 91 هدفًا إلا إذا كان العرض لمنصب المدرب الدائم. وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإنه لا يرغب في أن يكون "بديلاً مؤقتًا" أو حلاً مؤقتًا بينما يبحث مجلس الإدارة عن خليفة طويل الأمد لفرانك.

كانت مسيرة كين التدريبية متنوعة وناجحة حتى الآن. بعد أن بدأ كلاعب ومدير فني مع ATK في الهند، عمل كمساعد في منتخب جمهورية أيرلندا وميدلسبرو وليدز. ثم صعد ليصبح المدرب الأول في مكابي تل أبيب، حيث فاز بلقب الدوري في موسمه الوحيد قبل رحيله. منذ توليه مسؤولية فيرينكفاروس في يناير من العام الماضي، حافظ على هذا الزخم، حيث يحتل فريقه حاليًا صدارة جدول الدوري المجري. وقد أدى هذا النجاح بطبيعة الحال إلى وضعه في دائرة الاهتمام لشغل مناصب أكبر، لكن رده السريع يشير إلى أنه يركز على مشروعه الحالي ما لم يتحقق عرض جاد.