أسطورة أرسنال يصف فيكتور جيوكيريس، نجم "تيري هنري" في أوج عطائه، بأنه "الحلقة المفقودة" في سعي الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يعتقد بارلور، أيقونة أرسنال، أن جيوكيريس يمكن أن يكون لاعبًا رئيسيًا للمدفعجية في سعيهم وراء اللقب الذي طال انتظاره، حيث قال لصحيفة "ذا صن": "إذا استطاع أن يكرر ما فعله ضد توتنهام أسبوعًا بعد أسبوع، فسيكون ذلك رائعًا. لقد بدا لاعبًا مختلفًا ضد توتنهام. يبدو أكثر ثقة بنفسه.

"لم يقتصر الأمر على الأهداف التي سجلها، بل كان أداؤه بشكل عام أفضل بكثير. كان يتخذ المواقع الصحيحة. كان الهدف الأخير أشبه بأهداف تييري هنري في أوج عطائه. كان هنري يفعل ذلك بانتظام. لذا، إذا استطاع الحفاظ على هذا المستوى، فسيكون ذلك الحلقة المفقودة، لأن هذا هو على الأرجح أضعف نقاط أرسنال. إذا نظرت إلى الفريق بشكل عام، فستجد أن القوة الهجومية هي نقطة الضعف.

"عليك أن تفعل ذلك أسبوعًا بعد أسبوع. هذا هو الجزء الصعب. من الواضح أن تييري كان يفعل ذلك أسبوعًا بعد أسبوع. وإذا استطاع جيوكيريس أن يفعل ذلك، فسيكون ذلك بالتأكيد الفارق هذا العام".

كان بارلور جزءًا من فريق أرسنال الأسطوري "المنتصرون" في موسم 2003-04، والذي لا يزال آخر فريق من الغانرز يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل فريق موسم 2025-26 صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط.

قال بارلور: "إذا قلت لي في عام 2004 أنك لن تفوز بالدوري مرة أخرى لمدة 20 عامًا أخرى، كنت سأقول 'مستحيل. سنفوز بالدوري بالتأكيد قبل ذلك'. هذا يوضح مدى صعوبة الفوز بالدوري".