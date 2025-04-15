أستون فيلا ضد باريس | "ركبة إيميليانو مارتينيز ارتعشت بسببه ونصف خطوة حرمته من هدف!" .. عثمان ديمبيلي أصبح أكثر ذكاءً بعد رحيله عن برشلونة

أنقذ باريس رغم أنه لم يقدم مستوى كبير للغاية..

إثارة دوري أبطال أوروبا ليس لها حدود؛ فهذه المسابقة تخطف أنظار عشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم، دائمًا.

هذا ما حدث في القمة التي جمعت بين باريس سان جيرمان ومستضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات "إياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

الفريق الباريسي دخل هذه المباراة؛ بأفضلية الفوز على أرضه "ذهابًا" أمام النادي الإنجليزي، بثلاثة أهداف لواحد.

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هذه الأفضلية تعززت بعد أن تقدم باريس سان جيرمان (2-0)، في أول 27 دقيقة من عمر مباراة "الإياب"؛ بواسطة أشرف حكيمي ونونو مينديش.

لكن.. أستون فيلا عاد بـ3 أهداف متتالية، عن طريق يوري تيليمانس وجون ماكجين و إزري كونسا، في الدقائق 34 و55 و57.

وعلى الرغم من ذلك.. فشل أستون فيلا في إكمال "الريمونتادا"؛ ليودع دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي، بنتيجة إجمالية (4-5) أمام باريس سان جيرمان.

وساهم عثمان ديمبيلي بشكلٍ مباشر، في إنقاذ الفريق الباريسي من توديع البطولة القارية الكبيرة، والتأهل لمواجهة الفائز من ريال مدريد وآرسنال، في دور نصف النهائي؛ وهو ما تستعرضه النسخة العربية من موقع "جول"، في السطور التالية..