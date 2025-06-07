"سنواجه الكثير من الغطس والتعطيل في المطار وسنرد بأسلوبكم!" .. اتهامات مفاجئة من نجم أستراليا ضد المنتخب السعودي

قمة آسيوية حاسمة للسعودية في الطريق للمونديال..

أثار كونور ميتكالف، نجم منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، الجدل قبل مواجهة السعودية، مساء يوم الثلاثاء القادم.

منتخب أستراليا يحل ضيفًا على نظيره السعودي، ضمن الجولة العاشرة "الأخيرة" من منافسات المجموعة الثالثة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وسيخوض الأستراليون هذه المباراة، بأكثر من احتمالية للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2026؛ سواء الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الخسارة بفارق 4 أهداف.

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ولن يكون أمام منتخب السعودية في المقابل، سوى الفوز على نظيره الأسترالي، بفارق 5 أهداف أو أكثر؛ إذا أراد ضمان التأهل المباشر إلى المونديال، وعدم خوض "الملحق".