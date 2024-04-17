أسبوع كارثي لليفربول .. عهد كلوب مع الريدز يواجه السيناريو الأكثر رعبًا!

هل ينتهى عهد كلوب مع ليفربول بخيبة أمل؟

نجح يورجن كلوب، في قيادة ليفربول للتتويج بلقب كأس كاراباو في فبراير الماضي، ولكنه الآن يواجه خطر حقيقي بانتهاء موسمه الأخير مع الريدز بشكل كارثي بعد ثلاث نتائج سيئة.

وقال ديفيد مويس، إن ليفربول "يجب أن يتحسن في التمرير وصناعة الفرص والدفاع"، بعد خسارتهم المفاجئة بنتيجة 1-0 أمام كريستال بالاس، واعترف آندي روبرتسون، بمشاكل ليفربول في الوقت الحالي وأنهم يتلقون عددًا كبيرًا من الأهداف ولا يسجلون ما يكفي.

وقال نجم ليفربول: "هذا ليس أمرًا جيدًا للنجاح نحن نكافح من أجل الحفاظ على شباكنا نظيفة ولا أعرف كم مرة نجحنا فى الحفاظ على شباكنا في آخر 10 أو 15 مباراة، لكنها لن تكون كثيرة ولذلك عندما لا تفعل ذلك يجب علينا استغلال كل الفرص للتسجيل".

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ويمر فريق ليفربول بأسوأ فترة في موسمه حتى الآن ويعاني من فقدان جماعي للثقة لا يستطيع المدرب معرفة سببه، وبعد أسبوع "جحيمى" على كتيبة كلوب هناك خوف حقيقي من نهاية مسيرة المدرب الألمانى المليئة بالعديد من الإنجازات بخيبة أمل.