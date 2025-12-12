بعد أزمة محمد صلاح .. أحمد السقا يوجه رسالة نارية لليفربول

Ahmed El Sakka Mohamed Salah LiverpoolSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

وجّه الفنان المصري أحمد السقا، رسالة إلى مواطنه محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، وأخرى نارية إلى العملاق الإنجليزي؛ وذلك في أعقاب الأزمة المشتعلة بين الطرفين، خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد صلاح البالغ من العمر 33 سنة؛ للانضمام إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة القادمة، للمشاركة معه في بطولة كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".

    أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول

    الأيام القليلة الماضية شهدت أزمة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول، ومديره الفني الهولندي أرني سلوت.

    صلاح خرج أمام وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ للحديث عن وضعه داخل الفريق الأول، في الفترة الحالية.

    وأكد صلاح أنه يُعيش وضعًا - لأول مرة - في مسيرته الكروية؛ يتمثّل في الجلوس على "دكة البدلاء"، لثلاث مباريات متتالية.

    وأعرب الفرعون المصري عن غضبه بسبب هذا الوضع؛ كاشفًا عن أن إدارة ليفربول وعدته ببعض الأمور عند تجديد عقده مؤخرًا، ولكنها لم تنفذها.

    أيضًا.. اعتبر محمد صلاح أن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء"، لنتائج الفريق الأول السيئة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

    وواصل صلاح حديثه؛ بالإشارة إلى أن علاقة سلوت معه تغيّرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هُناك أي مشاكل بينهما.

    وألمح صلاح إلى أن مباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي؛ ربما تكون الأخيرة له مع الريدز، قبل الرحيل في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    وفي أعقاب هذه التصريحات.. قرر سلوت استبعاد النجم المصري من قائمة مباراة ليفربول ضد مستضيفه إنتر الإيطالي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    لكن الساعات الماضية شهدت انفراجة في أزمة محمد صلاح مع ليفربول وسلوت؛ وذلك بعد جلسة جمعته بالمدير الفني الهولندي، انتهت بتأكيدات على ضمه إلى قائمة مباراة برايتون اليوم السبت.

    طلب مهم من أحمد السقا إلى محمد صلاح

    ورغم الانفراجة سالفة الذكر؛ إلا أن الفنان المصري أحمد السقا حرص على توجيه رسالة إلى النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم.

    السقا بدأ رسالته إلى صلاح؛ بالقول: "يا جبل ما يهزك ريح.. أسمح لي يا محمد أن أذكرك ماذا قدّمت أنت لنادي ليفربول؛ لقد جلبت لهم العديد من البطولات".

    ووصف السقا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صلاح بأنه "فخر مصر والأمة العربية" بالكامل؛ مطالبًا إياه بأن يزيد من ثقته في نفسه، وأن لا يجعلها تهتز أبدًا.

    وأضاف الفنان المصري في رسالته إلى صلاح: "نحن معتادون منك أن تستلم الكرة وتتجاوز الظهيرين.. واللي يحصلني يكسرني".

    وشدد أحمد السقا على أن الشعب المصري، يضع ثقة كبيرة جدًا في صلاح؛ سواء في بطولة أمم إفريقيا 2025، أو كأس العالم 2026.

    "احترموا الأسطورة".. رسالة من أحمد السقا إلى ليفربول بسبب محمد صلاح

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الفنان المصري أحمد السقا قام بتوجيه رسالة أخرى، وهذه المرة إلى نادي ليفربول؛ وذلك بعد أزمة النجم محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    وقال السقا في مستهل رسالته إلى ليفربول: "صباح الخير أو مساء الخير، حسب وقت مشاهدتكم لهذا الفيديو.. أنا أحد أبرز نجوم التمثيل في الشرق الأوسط؛ وأعتز قبل كل شيء بأنني مصري، من بلد يخرج منه لاعب بحجم صلاح".

    وطلب السقا من إدارة ليفربول، أن تعيد النظر فيما قدّمه صلاح للنادي الإنجليزي، طوال السنوات الماضية.

    وأضاف الفنان المصري في رسالته إلى ليفربول: "ضعوا في اعتباركم  أنكم لم تحصدوا كل هذه البطولات؛ إلا من خلال صلاح".

    وأكد أحمد السقا أن صلاح "أيقونة" للمصريين والعرب، والبريطانيين أيضًا؛ قائلًا: "أرجوكم.. احترموا هذا اللاعب الأسطوري، مع خالص التحية لإدارة ليفربول".

    المثير في الأمر أن السقا أشعل جدلًا واسعًا للغاية؛ بقيامه فيما بعد بـ"حذف" هذا الفيديو الموجه إلى ليفربول، من حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

    مسيرة محمد صلاح مع عالم الساحرة المستديرة

    محمد صلاح البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي، صيف 2012.

    وأول تجربة احترافية لصلاح، كانت مع نادي بازل السويسري؛ والذي لعب معه لمدة موسم ونصف، قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي تشيلسي في يناير 2014.

    ولم يقدّم الفرعون المصري أي شيء يذكر مع تشيلسي، على مدار عامٍ كامل؛ ليرحل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، في يناير 2015.

    واستعاد صلاح تألقه مع فيورنتينا، على مدار 6 أشهر؛ ليعيره تشيلسي في صيف 2015 إلى نادي العاصمة الإيطالية روما، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

    وبسبب تألقه في موسم الإعارة.. قام روما بشراء عقد محمد صلاح نهائيًا، صيف عام 2016؛ وذلك مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ15 مليون يورو.

    ونجح نادي العاصمة الإيطالية في استثمار صلاح، بأفضل طريقةٍ ممكنة؛ حيث باعه في صيف 2017 إلى ليفربول الإنجليزي، مقابل 42 مليون يورو.

    ومع ليفربول.. حقق الفرعون المصري العديد من الأرقام المبهرة، على المستوى الشخصي؛ إلى جانب تتوّيجه بعديد الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

    * أرقام محمد صلاح مع نادي ليفربول:

    - مباريات: 420.

    - دقائق: 34.202.

    - مساهمات تهديفية: 366.

    - أهداف: 250.

    - تمريرات حاسمة: 116.

