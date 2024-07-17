أزمة كريم بنزيما في المغرب وشراء نيمار لـ"أرض المشاهير" .. عطلة صيفية مليئة بالأحداث لمحترفي السعودية

الموسم الرياضي الجديد في الملاعب السعودية على وشك الانطلاق..

"أعيدوا شحن بطاريات الجسم".. هكذا نصحت عالمة النفس الفرنسية سامنتا باردوتو، الأشخاص الذين يعانون من ضغوط الحياة أو الروتين اليومي.

باردتو أكدت في دراسة نشرتها عبر مجلة " فام أكتويل" الفرنسية، على أن "الإجازات الصيفية"؛ إحدى أهم العوامل التي تعيد شحن بطاريات الجسم.

ويعتبر نجوم كرة القدم من أكثر الأشخاص الذين يعانون من الضغوط النفسية أو الروتين اليومي؛ حيث تنحصر حياتهم على التدريبات والسفر، من أجل خوض المباريات، بالإضافة إلى تعرضهم لانتقادات جماهيرية عنيفة، في بعض الأحيان.

لذلك.. يستغل نجوم الكرة "الإجازات الصيفية" بين المواسم الرياضية؛ من أجل تخفيف هذا الضغط والروتين اليومي، وقضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء.

وبما أن دوري روشن السعودي للمحترفين، يضم عددًا هائلًا من الأسماء الرنانة في عالم الساحرة المستديرة حاليًا؛ فقد أصبح المشجع العربي تحديدًا، يريد أن يتعرف على كيفية قضاء هؤلاء النجوم لـ"العطل والإجازات الصيفية".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، ملخص عن "العطلة الصيفية" لأبرز نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025..