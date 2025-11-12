Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Gill Clark و علي سمير

فقد وعيه أثناء التدريبات .. أزمة قلبية تنقل نجم تشيلسي السابق إلى المستشفى وبيان رسمي من ناديه!

تحديثات ظهرت لتوضيح حالته

تم نقل نجم تشيلسي والبرازيل السابق أوسكار إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف بعد تعرضه لأزمة قلبية أفقدته الوعي أثناء التدريب مع فريقه الحالي ساو باولو. 

وفقًا لشبكة ESPN، شعر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بدوار وفقد وعيه لعدة لحظات أثناء اختبار الدراجة الهوائية في مركز تدريب النادي. أوسكار موجود حاليًا في وحدة العناية المركزة، حيث يخضع للمراقبة ويقال إن حالته مستقرة.

  • أوسكار يعاني من مشكلة في القلب

    بدأ أوسكار يشعر بتوعك يوم الثلاثاء في مركز تدريب النادي في بارا فوندا، وتلقى العلاج على الفور من قبل الطاقم الطبي للنادي، وفقًا لما أوردته ESPN البرازيلية. أظهر لاعب الوسط "تغيرات في القلب" أثناء اختبار الدراجة الهوائية، ونُقل على الفور إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات على قلبه وفحص بالرنين المغناطيسي.

     ووصفت مصادر في النادي الحادث بأنه "خطير للغاية" وتعتقد أن عائلته لن تسمح له بالعودة إلى لعب كرة القدم الاحترافية. زوجة أوسكار حامل حاليًا وطلب منها لاعب خط الوسط عدم زيارته في المستشفى.

  • oscar(C)Getty Images

    بيان ساو باولو

    أصدر ساو باولو بيانًا عقب الحادث جاء فيه: "أثناء الاختبارات التي أجريت صباح يوم الثلاثاء (11) في SuperCT، كجزء من الاستعدادات للموسم التحضيري 2026، تعرض اللاعب أوسكار لحادث تسبب في تغيرات قلبية، وتم إسعافه على الفور من قبل المتخصصين في النادي والفريق الطبي من مستشفى أينشتاين، الذي كان موجودًا في الموقع. ثم تم نقل اللاعب إلى المستشفى، حيث يوجد حالياً في حالة مستقرة ويخضع للمراقبة لإجراء مزيد من الفحوصات لتوضيح التشخيص. وفقاً للإجراءات المعتادة واحتراماً لخصوصية اللاعب، سيتم الإعلان عن أي معلومات جديدة بمجرد صدور تحديث من الفريق الطبي، بالاتفاق مع أوسكار".

  • رئيس النادي يقدم تحديثًا "إيجابيًا" بشأن أوسكار

    وقد قدم رئيس نادي ساو باولو، خوليو كاساريس، آخر المستجدات بشأن لاعب الوسط. وقال إنه تحدث إلى أوسكار في المستشفى وقدم بعض التفاصيل عما حدث في ملعب التدريب قبل نقله إلى المستشفى.

    وقال لـ ESPN البرازيل: "أردت فقط أن أبلغكم أن ساو باولو، كالمعتاد، تجري فحوصات صحية جماعية لرياضييها كل عام استعدادًا للموسم التالي. خاصة وأن الموسم التحضيري يبدأ في 11 يناير، سيكون ذلك مهمًا، ونحن نقدم بعض الفحوصات".

    "اليوم، كان الفريق الطبي موجودًا، وعدد كبير من المهنيين، وتم الكشف عن حادث قلبي لدى اللاعب أوسكار. فوجئنا في ذلك الوقت، لكنه تعافى بسرعة. نقله الفريق والمهنيون إلى مستشفى ألبرت أينشتاين، وهو يخضع للفحوصات. تحدثت معه بعد الظهر؛ كان يتفاعل جيدًا، مع الرسائل، وهو بخير، والآن علينا انتظار نتائج هذه الفحوصات ونتمنى له الشفاء العاجل. إنه رياضي رائع استفاد من المؤسسة ويتلقى دعمًا مهمًا للغاية.

    "في الوقت الحالي، ينصب التركيز على تعافي أوسكار وطمأنة عائلته بأن النتائج الأولية إيجابية بالفعل. الآن، نحتاج إلى تقييم فني وتشخيص لما حدث بالفعل. سيتحدث قادتنا عن ذلك؛ لدي التزام آخر، لكنني متأكد من أنه سيتعافى".

  • FBL-ASIA-C1-SIPG-ULSANAFP

    أبرز محطات مسيرة أوسكار المهنية

    بدأ أوسكار مسيرته في ساو باولو وعاد إلى النادي في عام 2025 بعد مسيرة احترافية قادته إلى جميع أنحاء العالم. ربما يكون لاعب الوسط معروفًا أكثر بخمس سنوات قضاها في تشيلسي، والتي حقق خلالها ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي وكأس الرابطة. 

    ومع ذلك، فاجأ عالم كرة القدم لاحقًا بمغادرته الدوري الإنجليزي الممتاز في سن 25 عامًا فقط للانتقال إلى شنغهاي SIPG في يناير 2017. تحدث أوسكار عن قراره بعد إتمام الانتقال، واعترف بأنه وضع عائلته في المقام الأول.

    وقال لـ Copa90: "عندما اتخذت قراري بالقدوم إلى هنا، كنت أفكر بالتأكيد في عائلتي أكثر من مسيرتي المهنية. لأنني تلقيت عروضًا جيدة جدًا من فرق كبرى في أوروبا. لكنني فكرت قليلاً في عائلتي، وبعد ذلك - ما زلت شابًا - يمكنني العودة".

    لم يعد أوسكار إلى أوروبا، بل أمضى سبع سنوات في الصين قبل أن يعود إلى نادي طفولته بعقد مدته ثلاث سنوات.

