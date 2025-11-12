فقد وعيه أثناء التدريبات .. أزمة قلبية تنقل نجم تشيلسي السابق إلى المستشفى وبيان رسمي من ناديه!

بدأ أوسكار مسيرته في ساو باولو وعاد إلى النادي في عام 2025 بعد مسيرة احترافية قادته إلى جميع أنحاء العالم. ربما يكون لاعب الوسط معروفًا أكثر بخمس سنوات قضاها في تشيلسي، والتي حقق خلالها ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي وكأس الرابطة.
ومع ذلك، فاجأ عالم كرة القدم لاحقًا بمغادرته الدوري الإنجليزي الممتاز في سن 25 عامًا فقط للانتقال إلى شنغهاي SIPG في يناير 2017. تحدث أوسكار عن قراره بعد إتمام الانتقال، واعترف بأنه وضع عائلته في المقام الأول.
وقال لـ Copa90: "عندما اتخذت قراري بالقدوم إلى هنا، كنت أفكر بالتأكيد في عائلتي أكثر من مسيرتي المهنية. لأنني تلقيت عروضًا جيدة جدًا من فرق كبرى في أوروبا. لكنني فكرت قليلاً في عائلتي، وبعد ذلك - ما زلت شابًا - يمكنني العودة".
لم يعد أوسكار إلى أوروبا، بل أمضى سبع سنوات في الصين قبل أن يعود إلى نادي طفولته بعقد مدته ثلاث سنوات.