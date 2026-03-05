"أزمة صغيرة" - أسطورة التحكيم بييرلويجي كولينا يقارن تقنية VAR بمشاكل الزواج "مع زوجتك" في تقييم لاذع لتقنية الفيديو

على الرغم من "الأزمة الصغيرة" الظاهرة، من المقرر أن يتوسع نطاق التكنولوجيا بشكل كبير. قامت IFAB رسميًا بتوسيع بروتوكول VAR ليشمل القدرة على التحقق من البطاقات الصفراء الثانية الممنوحة بشكل غير صحيح. تم تسليط الضوء على الحاجة الملحة لهذا التغيير الشهر الماضي في الدوري الإيطالي عندما تم طرد مدافع يوفنتوس بيير كالولو بشكل غير صحيح ضد إنتر. علاوة على ذلك، سيكون لدى المسؤولين قريبًا خيار التحقق من الركلات الركنية الممنوحة بشكل غير صحيح.

وأوضح كولينا أن الطبيعة المتطورة لهذه الرياضة استلزمت هذه التحديثات، مشيرًا إلى أن الإطار الأصلي تمت صياغته في عصر تكنولوجي مختلف. وقال: "عندما قررنا تجربة VAR في عام 2016، كانت التكنولوجيا مختلفة تمامًا. تمت صياغة البروتوكول من الصفر واستلهم من رياضات أخرى، مثل الرجبي، ولم يكن لدى مسؤولي الفيديو أي خبرة سابقة. اليوم، الوضع مختلف تمامًا".