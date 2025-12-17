AFP
أزمة ريال مدريد وبرشلونة.. قرار لابورتا بشأن "السوبرليج" وراء إحياء بيريز "قضية نيجريرا"!
بيريز يفتح النار على برشلونة
يلاحظ الجميع أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قد غير خطابه تجاه برشلونة على خلفية "قضية نيجريرا"، حيث كان قاسياً جداً بالفعل أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنادي الشهر الماضي: "ليس من الطبيعي أن يدفعوا لنيجريرا 8 ملايين يورو على مدار 17 عاماً، فترة زمنية امتدت لقرابة 20 عاماً تزامنت أيضاً، وللمصادفة، مع أفضل النتائج الرياضية لبرشلونة في بلادنا".
تزايدت انتقاداته للنادي الكتالوني أول أمس الإثنين خلال حفل غداء عيد الميلاد الذي أقامه ريال مدريد مع الصحافة، حيث أصر على أن "قضية نيجريرا هي أخطر مشكلة تواجه كرة القدم اليوم، حتى على المستوى الدولي".
واستنكر قائلاً: "من غير المفهوم تماماً أن مؤسسات كرة القدم قد تركت ريال مدريد وحيداً في هذه المعركة، كيف يعقل أننا الوحيدون في القضية الجنائية الذين نناضل من أجل تحقيق العدالة؟ كيف يعقل أن يطلب منا رئيس الحكام أن ننسى الأمر ونطوي الصفحة؟ ولكن كيف ننسى أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم في العالم؟ لن نفعل ذلك أبداً".
أسباب تغير خطاب بيريز
منذ أن ظهرت "قضية نيجريرا" للنور، تميز فلورنتينو بيريز بتبني خطاب هادئ (منخفض الحدة)، لكن حدث الآن تغيير جذري.
وأفاد الصحفي ميلشور رويز في برنامج "Deportes COPE"، بأن أحد أسباب هذا التغيير ناتج عن تفاهمات لابورتا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للاستفادة من تخفيض الغرامات، على سبيل المثال، وكذلك تفاهمه مع خافيير تيباس (صندوق CVC)، ووضعه مشروع "السوبرليج" جانبا - على الرغم من أن برشلونة لا يزال قانونياً ضمن هذا المشروع - وبالتالي لم يعد هناك ثقة به.
بالإضافة إلى ذلك، حسب "COPE"، فإنه تتوفر معلومات أكثر حول القضية يوماً بعد يوم، كما أن تصريحات لابورتا والمدربين السابقين لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي أمام قاضية القضية مهمة أيضاً، حيث أكد المدربون السابقون أنهم لم يروا التقارير. وبالطبع، ويسعى ريال مدريد لتحقيق العدالة، وهو الأمر الأول والأساسي.
كما أفاد ميلشور رويز، سيتم إرفاق هذا في التقرير الذي يعده ريال مدريد لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهم مقتنعون بأن هذه الهيئة ستنصفهم، وهذا قد يجبر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على التمكن من معاقبة برشلونة.
لابورتا يربط هجوم بيريز بانهيار "تحالف السوبرليج"
في أول رد فعل مباشر على التصريحات النارية الأخيرة لرئيس ريال مدريد، اعتبر جوان لابورتا أن إثارة فلورنتينو بيريز لـ "قضية نيجريرا" في هذا التوقيت تحديداً تحمل دوافع انتقامية تتجاوز البحث عن العدالة.
وأشار رئيس برشلونة إلى أن نظيره المدريدي التزم الصمت لفترات طويلة سابقاً ولم يتخذ هذا الموقف العدائي، عازياً التحول المفاجئ والهجوم الشرس إلى فشل التعاون المشترك بين الناديين في المشاريع الاستراتيجية، في إشارة إلى مشروع "السوبرليج": "فلورنتينو بدأ فجأة بالحديث عن نيجريرا، في الماضي لم يسبق أن تحدث عنها، هذا بعد فشل التعاون بيننا في بعض المشاريع (السوبرليج)".
وأضاف لابورتا، في حديثه للصحفيين: "من قبل كان 'برشلونيتيس'، لكنه الآن 'برشلونيتيس حاد'. أرى أن 'البرشلونيتيس' مستقر في قلب جماهير مدريد". وعند الضغط عليه حول سبب اعتقاده بأن مدريد تبنت هذا الموقف العدواني مؤخراً، تجاهل لابورتا الحجج القانونية المحددة وأشار بدلاً من ذلك إلى الحالة الذهنية لخصومهم. فأجاب قائلاً: "اسألوهم. ما أراه هو أن لديهم 'برشلونيتيس حاد'، وهذا يناسبنا تماماً".
ماذا بعد لبرشلونة؟
يقدم برشلونة موسماً محلياً استثنائياً فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 43 نقطة من 17 مباراة، موسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه ريال مدريد إلى 4 نقاط.
ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذباً؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع كلوب بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانز فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثماني الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.
ينتظر برشلونة جدولاً نارياً مزدحماً بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يصطدم بفياريال (ثالث الترتيب) في قمة كروية لتعزيز صدارة الليجا، وديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد. وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.
