أزمات آرسين فينجر واختراع لويس فان خال .. مدربون سبقوا لويس كاسترو في العجز أمام الحلول الفنية!

مدربون عجزوا أمام الأزمات الفنية التي واجهتهم!

SHAHID

فرض المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر نفسه، ليكون أحد أهم وأفضل المدربين الذين قادوا العالمي، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الفريق تحت قيادته، ولكن ظل الفريق الأصفر يُعاني تحت قيادته من الأزمات الدفاعية.

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كاسترو اعترف أكثر من مرة من الأزمة الدفاعية التي تواجهه، ولكن يبدو أنه عجز عن حلها، مما جعله يدفع ثمنها بالخروج الآسيوي، والتعثر المحلي في بطولة دوري روشن السعودي.

ولكن هناك العديد من المدربين العالميين الذين عجزوا هم الآخرين أمام الأزمات الفنية التي واجهتهم.

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