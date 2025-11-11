"أرى أشياء منه في هذا اللاعب".. كومان يكشف الستار عن خليفة بيدري!

يظل المدرب الهولندي رونالد كومان أحد أهم الأسماء في مسيرة النجم الإسباني بيدري، حيث منحه الثقة المطلقة وقدّمه للعالم كنجم قادم في برشلونة.

إن استخدام كومان اسم بيدري كمعيار ذهبي للمواهب الجديدة يؤكد نجاح رهانه الأول، ويُظهر أن العالم أصبح ينظر لبيدري كأحد أفضل لاعبي الوسط في جيله.

ومنذ انضمامه الفعلي إلى برشلونة في صيف 2020، من لاس بالماس مقابل 23 مليون يورو، أصبح بيدري، الذي راهن عليه كومان، حجر الزاوية في مشروع النادي والمنتخب.

تُظهر الأرقام الإجمالية للاعب البالغ من العمر 22 عاماً مدى تأثيره، حيث خاض 215 مباراة بقميص البلوجرانا، مسجلاً 28 هدفاً ومقدماً 23 تمريرة حاسمة.

ولم يقتصر تألقه على النادي، بل امتد للمنتخب الإسباني، حيث لعب 38 مباراة دولية (5 أهداف و 4 صناعات) منذ بدايته في مارس 2021، وكان عنصراً محورياً في الفوز ببطولة أمم أوروبا 2024.

وتشمل خزينة بطولاته مع برشلونة لقبين في الدوري الإسباني (2022/23 و 2024/25)، ولقبين في كأس الملك، ولقبين في السوبر الإسباني.

ويواصل بيدري دوره الفعال هذا الموسم، حيث شارك في 13 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين.

ويستعد بيدري لقيادة خط وسط منتخب إسبانيا في ختام تصفيات كأس العالم 2026 الحاسمة. ويخوض "لا روخا" مباراتين هامتين في فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يحل ضيفاً على منتخب جورجيا في 15 نوفمبر، قبل أن يعود لاستضافة منافسه المباشر، منتخب تركيا، في 18 نوفمبر، في مواجهة ستكون حاسمة لتأمين بطاقة التأهل المباشر للمونديال.