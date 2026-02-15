AFP
أرني سلوت يكشف عن "أكثر ما يعجبه حالياً" في محمد صلاح بعد إنهاء خلافه مع نجم ليفربول
سلوت سعيد بأداء صلاح
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سُئل سلوت عن أداء صلاح، واعترف الهولندي بأن هناك جانبًا واحدًا أسعده بشكل خاص. قال: "من الرائع أن يسجل مرة أخرى وأن يقدم تمريرة حاسمة. لكن أعتقد أن أكثر ما يعجبني في الوقت الحالي هو أنه يسجل الأهداف، وهو أمر يمكن توقعه تقريبًا، لكنه يساعد الفريق كثيرًا في الجانب الدفاعي أيضًا.
هذا أمر إيجابي للغاية - وهو ما يحتاجه الفريق أيضًا - وأعتقد أن المزيد والمزيد من اللاعبين أصبحوا الآن قادرين على اللعب بهذه الكثافة كل ثلاثة أيام. هذا هو ما كنا نعاني منه كثيرًا في بداية الموسم، حيث كان من الصعب علينا أحيانًا الحفاظ على مستوى الكثافة مرة واحدة في الأسبوع، ناهيك عن كل ثلاثة أيام. ولكننا الآن قادرون على القيام بذلك، ونرى المزيد والمزيد من الجودة التي نمتلكها. لهذا السبب قلت مرارًا وتكرارًا أن المستقبل يبدو مشرقًا حقًا لهذا النادي مع هؤلاء اللاعبين، وأعتقد أن المباريات السبع أو الثماني أو التسع أو العشر الأخيرة تثبت ذلك أيضًا".
صلاح وسلوت يعملان في انسجام مرة أخرى
أصبح مستقبل صلاح في ليفربول موضع شك في نوفمبر الماضي عندما ادعى أن علاقته مع سلوت قد انهارت. في مقابلة مثيرة أجريت بعد تعادل الفريق 3-3 مع ليدز، قال صلاح: "لا أصدق ذلك، أنا محبط للغاية. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي.
الآن أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم.
تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن جلست على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرات عديدة من قبل إنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، حسبما أرى، أن هناك من لا يريدني في النادي".
ومع ذلك، منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية في يناير، لعب صلاح سبع مباريات متتالية مع ليفربول، مما يشير إلى أن خلافه مع سلوت قد تم تجاوزه.
مستقبل صلاح على المدى الطويل في مهب الريح
على الرغم من أن صلاح وسلوت يبدو أنهما أصلحا علاقتهما، إلا أن المصري لا يزال بإمكانه مغادرة النادي هذا الصيف. أفاد موقع Foot Mercato أن صلاح يجري محادثات مع الاتحاد بشأن انتقاله المرتقب إلى السعودية، وهناك تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق.
في غضون ذلك، أشار خبير الانتقالات فابريزيو رومانو إلى أن الدوري الأمريكي لكرة القدم قد يكون خيارًا متاحًا لصلاح. وقال رومانو مؤخرًا: "ستعود الأندية السعودية للتفاوض مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية. ستعود المحادثات من جديد. وقد يكون الاتحاد أحد هذه الأندية.
"بالطبع، فقدوا نجمين كبيرين مثل كريم بنزيمة ونغولو كانتي. من الواضح أنهما ليسا مهاجمين، لكنهما لا يزالان نجمين كبيرين ولاعبين من الطراز العالمي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات في يناير.
"ولم يكن لديهم الوقت لاستبدالهم بنجوم كبار، بالطبع، بلاعبين جيدين جدًا، بما في ذلك يوسف النصيري بالتأكيد من فنربخشة، لكنهم يحتاجون على الأرجح إلى اسم كبير، ولذا قد يكون محمد صلاح جزءًا من المحادثات في الصيف.
"قيل لي أن هناك المزيد من الأندية السعودية المهتمة بمحمد صلاح. دعونا نرى أيضًا ما إذا كان هناك أي نادٍ من الدوري الأمريكي لكرة القدم قرر الدخول في المفاوضات والتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول.
أعتقد أن الصيف سيكون مثيرًا للاهتمام بالنسبة للجناح المصري. بشكل عام، في النهاية، لم يتحقق شيء من حيث العروض الرسمية أو الاحتمالات الملموسة. لذا، بقي محمد صلاح في ليفربول. لكن بالطبع، في الصيف، قد تكون القصة مختلفة".
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
لا يزال ليفربول ينافس على ثلاث جبهات هذا الموسم بعد أن تأهل إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. ويحتل الفريق المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مركز مخيب للآمال، لكنه تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. ويعود رجال سلوت إلى الملاعب يوم الأحد المقبل في رحلة إلى نوتنغهام فورست.
