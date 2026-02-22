كان هدف ماك أليستر في الوقت المحتسب بدل الضائع أكثر إثارة للإعجاب لأنه كان قد سجل هدفاً تم إلغاؤه قبل خمس دقائق فقط، لكنه نفض الغبار عن نفسه وسجل هدف الفوز. ومع ذلك، يصر على أنه يجب عليه هو وفريقه تحسين أدائهم إذا أرادوا الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى؛ فهم يحتلون حالياً المركز السادس، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف، على الرغم من أن مانشستر يونايتد يمكن أن يتقدم بثلاث نقاط إذا فاز على إيفرتون مساء الاثنين.

قال ماك أليستر: "بصراحة، لدي مشاعر مختلطة. أحب التسجيل، أحب الفوز، لذا من هذه الناحية أعتقد أنه يوم جيد حقًا.

"لكن من ناحية أخرى، لا أعتقد أننا لعبنا جيدًا. هناك الكثير من الأشياء التي نحتاج إلى تحسينها، لكن الفوز دائمًا ما يكون أفضل".

وعند سؤاله عن تأثير هدفه الملغى، أضاف: "اعتقدت أنني سأسجل هدفًا آخر حتى قبل رمية التماس.

"أخبرت هوغو [إكيتيكي] أن هذا سيكون هدفنا ووضعنا. لا أعرف ما إذا كان ذلك في تلك المرة أو في المرة التالية، لكنني حصلت على فرصة أخرى وأنا سعيد لأنها دخلت".

وتابع: "نحتاج إلى تحليل [المباراة] خلال الأسبوع، لكن الشوط الأول لم يكن جيدًا على الإطلاق. التمركز، الكثافة، الضغط - لم يكن أي شيء جيدًا. حسناً، ربما طريقة دفاعنا عن منطقة الجزاء، لأننا صدنا بعض التسديدات.

"لكنه لم يكن جيدًا ولم يكن على مستوى معاييرنا. في الشوط الثاني، لن أقول إنه كان جيدًا، لكنه كان أفضل قليلاً. حصلنا على بعض الفرص والأهم من ذلك أننا فزنا بالمباراة".