أرني سلوت يعلن عن إصابة خطيرة لفلوريان فيرتز، ونجم ليفربول سيغيب عن مباراة وست هام

عند تقديمه تحديثًا عن فريقه، قال سلوت للصحفيين: "تدرب جيريمي معنا عدة مرات هذا الأسبوع. لذا فهو جاهز للعب. لكنني لا أتوقع أن يكون فلوريان جاهزًا. هذا أمر مخيب للآمال. كل مرة لا يكون فيها لاعب جاهزًا للعب هي مخيبة للآمال، وهذا شيء لم أكن أتوقعه بعد الأسبوع الماضي".

وعندما سُئل عن موعد عودة فيرتز، أضاف سلوت: "في الوقت الحالي، لا أعرف. عادةً عندما أقول ذلك، أعرف بالفعل ولكنني لا أريد أن أشارك هذه المعلومة. لكن هذه المرة، بصراحة لا أعرف".

وتابع حديثه عن رؤية صانع الألعاب الألماني يتراجع في مرحلة من الموسم بدأ فيها في تقديم أفضل مستوياته - حيث سجل ستة أهداف في آخر 13 مباراة له: "إنه إنجاز كبير لفيرتز أن يظل لائقًا لفترة طويلة لأنه كان عليه أن يرتقي من المستوى الذي كان يلعب فيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وليفربول.

"يقول الكثير عن عقليته ومعدل عمله أنه ظل لائقًا لفترة طويلة. إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة له ولنا، لأنه لعب بشكل جيد جدًا مؤخرًا".