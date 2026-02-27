Getty
أرني سلوت يدافع عن محمد صلاح بانتقاد لاذع لمهاجمي ليفربول هوغو إيكيتيكي وكودي جاكبو
متى سجل صلاح آخر هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
سجل النجم المصري صلاح 34 هدفًا لليفربول في جميع المسابقات الموسم الماضي، مما ساعد في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة الحذاء الذهبي. تم الاتفاق على تمديد عقده لمدة عامين، حتى عام 2027.
كان موسم 2025-26 صعبًا على جميع المعنيين في أنفيلد، حيث واجه الفريق صعوبات مفاجئة في الحفاظ على مستواه - على الرغم من الإنفاق القياسي - مما أدى إلى طرح أسئلة محرجة على اللاعبين داخل الملعب وخارجه.
واجه صلاح الكثير من هذه الأسئلة، مما أدى إلى انفجار عاطفي في ديسمبر، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1 نوفمبر. ومع ذلك، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يحظى بالدعم الكامل من المدرب الذي قرر استبعاده في وقت سابق من الموسم.
سلوت يدافع عن صلاح من أي انتقادات بشأن مستواه
وقد قال سلوت عن صلاح الذي يعاني من تراجع واضح في المستوى الرائع الذي أظهره على مدار تسع سنوات في ميرسيسايد: "لقد وضع معايير خاصة به وهي عالية جدًا لدرجة أن الناس يتفاجأون عندما لا يسجل أهدافًا في بضع مباريات، وهذا هو الإطراء الكبير. إذا أخذنا كأس الاتحاد الإنجليزي كمثال، على الرغم من أنه فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز [سجل ضده]. قبل ثلاث مباريات، سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد فريق برايتون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو فريق جيد جدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا هو الواقع. يمكنك تغيير البيانات والقول إنه لم يسجل أي هدف في تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا هو المعيار الذي وضعه".
وأضاف سلوت عن أداء صلاح، مع عدم تسجيل الجناح الهولندي جاكبو أي هدف في سبع مباريات وفشل المهاجم الفرنسي إيكيتيكي في التسجيل في آخر أربع مباريات له: "أعتقد أنني يجب أن أتطرق بالتفصيل إلى الأداء، ولكن هذا ليس الوقت والمكان المناسبين للقيام بذلك هنا.
"مو معتاد على تسجيل الأهداف. نحن نعلم أيضًا، حتى في عهدي، أن هذا قد حدث، فقد طُرحت عليّ أسئلة حول عدم تسجيل مو لأهداف في ثلاث أو أربع مباريات، لكنه دائمًا ما يسجل مرة أخرى. إنه ليس مهاجمنا الوحيد الذي لا يسجل بنفس القدر الذي اعتاد عليه. لا ينبغي أن ينصب التركيز عليه فقط، فهيوغو وكودي لم يسجلا أيضًا، لذا فهذا أمر يخص الفريق بأكمله. لكننا نحافظ على شباكنا نظيفة، لذا لا يحتاجون إلى تسجيل الكثير من الأهداف. سجلنا ستة أهداف ضد قاراباغ وأربعة أهداف ضد نيوكاسل".
غاكبو وإيكيتيكي لم يسجلا الكثير من الأهداف
ليفربول واثق من أن صلاح سيعود إلى مستواه المعهود، حيث أن هذه الأسطورة الحديثة تتمتع بسمعة طيبة تكفي لتجاوز أي تراجع طفيف فيمستواه. كما أبهر إكيتيكي الجميع منذ انتقالهإلىالنادي في صيف 2025 مقابل 82 مليون جنيه إسترليني (110 ملايين دولار)، حيث سجل 15 هدفًا في موسمه الأول في أنفيلد.
يدرك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا العيوب المفترضة في لعبه ويعمل على إصلاحها. قال سلوت عن لاعب المنتخب الفرنسي الذي يحتاج إلى العمل على قدراته الهوائية بالنسبة لشخص يبلغ طوله ستة أقدام وثلاثة بوصات: "صحيح أنني عندما كنت ألعب - منذ زمن بعيد - كنا نعلق كرة على حبل ونضربها برأسنا لتطوير تقنية معينة. هذه طريقة منعزلة، ولا تستخدم الآن.
نحن نلاحظ ذلك، وكذلك هوغو، لذا نحاول العمل على تحسينه. لا نقوم بذلك كل يوم، لكنه جزء من لعبته، وهو أيضًا يرغب في تطويره لأنه كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف. عندما تكون في سن 22 أو 23، من الطبيعي أن تكون هناك جوانب في لعبتك يمكنك تحسينها".
مباريات ليفربول 2025-26: وست هام هو المنافس التالي في أنفيلد
ليفربول، الذي يحتل حالياً المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه غلطة سراي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يأمل في العودة إلى مسار التهديف عندما يستضيف وست هام يوم السبت.
