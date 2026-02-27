أرني سلوت يدافع عن محمد صلاح بانتقاد لاذع لمهاجمي ليفربول هوغو إيكيتيكي وكودي جاكبو

وقد قال سلوت عن صلاح الذي يعاني من تراجع واضح في المستوى الرائع الذي أظهره على مدار تسع سنوات في ميرسيسايد: "لقد وضع معايير خاصة به وهي عالية جدًا لدرجة أن الناس يتفاجأون عندما لا يسجل أهدافًا في بضع مباريات، وهذا هو الإطراء الكبير. إذا أخذنا كأس الاتحاد الإنجليزي كمثال، على الرغم من أنه فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز [سجل ضده]. قبل ثلاث مباريات، سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة ضد فريق برايتون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو فريق جيد جدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا هو الواقع. يمكنك تغيير البيانات والقول إنه لم يسجل أي هدف في تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا هو المعيار الذي وضعه".

وأضاف سلوت عن أداء صلاح، مع عدم تسجيل الجناح الهولندي جاكبو أي هدف في سبع مباريات وفشل المهاجم الفرنسي إيكيتيكي في التسجيل في آخر أربع مباريات له: "أعتقد أنني يجب أن أتطرق بالتفصيل إلى الأداء، ولكن هذا ليس الوقت والمكان المناسبين للقيام بذلك هنا.

"مو معتاد على تسجيل الأهداف. نحن نعلم أيضًا، حتى في عهدي، أن هذا قد حدث، فقد طُرحت عليّ أسئلة حول عدم تسجيل مو لأهداف في ثلاث أو أربع مباريات، لكنه دائمًا ما يسجل مرة أخرى. إنه ليس مهاجمنا الوحيد الذي لا يسجل بنفس القدر الذي اعتاد عليه. لا ينبغي أن ينصب التركيز عليه فقط، فهيوغو وكودي لم يسجلا أيضًا، لذا فهذا أمر يخص الفريق بأكمله. لكننا نحافظ على شباكنا نظيفة، لذا لا يحتاجون إلى تسجيل الكثير من الأهداف. سجلنا ستة أهداف ضد قاراباغ وأربعة أهداف ضد نيوكاسل".