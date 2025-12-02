"استعد للعودة قريبًا" .. رسالة إلى أسطورة ليفربول تُلمح بخلافته لسلوت كمدرب مؤقت!

كشف ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق، أنه طلب من ستيفن جيرارد الاستعداد للعودة إلى ليفربول كمدرب مؤقت، وسط الأزمة الحالية التي يعيشها الهولندي أرني سلوت مع الريدز.

رغم الانتصار الأخير الذي حققه ليفربول على حساب وست هام يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي بثنائية نظيفة، إلا أن الفريق يعاني من بداية مُروعة لموسم 2025/2026 تحت قيادة سلوت، مما جعل الأنباء تنتشر حول تعرضه للإقالة.

الفريق يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتعرض لتسع هزائم في آخر 13 مباراة خاضها، وتضمنت هذه السلسلة المُحبطة خسائر أمام نوتنجهام فورست وآيندهوفن الهولندي ومانشستر سيتي، باستقبال مرمى الفريق 10 أهداف خلال المباريات الثلاث.

الانتصار الأخير أمام الهامرز لم يوقف طوفان الهجوم والشكوك حول سلوت، لذلك قال ريو فيرديناند إنه أبلغ جيرارد بضرورة الاستعداد لخلافة سلوت قريبًا.