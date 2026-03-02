أرسين فينجر يحقق مبتغاه! القاعدة الجديدة للخروج عن الملعب التي اقترحها المدرب السابق لأرسنال تحصل على الضوء الأخضر للتجربة

خطت مهمة وينجر الطويلة الأمد لإحداث ثورة في قانون التسلل خطوة كبيرة نحو التحول إلى حقيقة واقعة. ووفقًا لصحيفة The Mirror، فقد تمت الموافقة رسميًا على الاقتراح الجذري الذي قدمه المدير الفني الأسطوري السابق لنادي أرسنال، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، لإجراء تجربة تنافسية. بعد سنوات من الضغط منذ انضمامه إلى الهيئة الإدارية العالمية في نوفمبر 2019، ستخضع رؤية المدرب البالغ من العمر 76 عامًا للاختبار أخيرًا. ومن المقرر أن تبدأ هذه التجربة التاريخية في أبريل المقبل في الدوري الكندي الممتاز (CPL).

تعد هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا لفينجر، الذي ظل ثابتًا في اعتقاده بأن التطبيق الحالي لتكنولوجيا التسلل يضر بمتعة اللعبة. وهو من أشد المؤيدين لقاعدة "ضوء النهار"، التي تهدف إلى إعادة الميزة إلى اللاعبين المهاجمين. من خلال ذلك، يأمل الفرنسي في النهاية أن يشهد زيادة كبيرة في عدد الأهداف وتقليل الإحباط الشديد الناجم عن تدخلات الحكم المساعد بالفيديو (VAR) الهامشية.