أرسنال يكتشف سعر أنتوني جوردون في الوقت الذي يسعى فيه الغانرز للتغلب على ليفربول ومانشستر يونايتد للحصول على نجم نيوكاسل

ليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها جوردون ترددات حول رحيله عن تاينسايد. ففي عام 2024، ترددت تكهنات حول عودته إلى جذوره في ميرسيسايد والانضمام إلى نادي ليفربول الذي نشأ فيه، بعد صيف صعب شمل مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا، مما أربك عقل الجناح السريع.

قال جوردون منذ ذلك الحين لصحيفة ديلي ميل: "كان الأمر صعبًا بالنسبة لي لأنني، أولاً، كان لدي بطولة أمم أوروبا، والتي كانت مروعة بالنسبة لي من الناحية العقلية. كنت هناك لكنني لم أكن ألعب. ثم كان لدي أمر الانتقال. مع قواعد الربح والاستدامة (PSR)، اعتقدت أنني سأغادر في مرحلة ما خلال فترة الانتقالات. لم يحدث ذلك. كان عليّ أن أستوعب [فكرة الانضمام إلى ليفربول] في البداية، ثم كان من الصعب عليّ أن أستوعبها مرة أخرى [عندما لم يحدث ذلك]. أنا إنسان. الأمر صعب حقًا".

تم التقليل من أهميةالروابط الجديدة مع ليفربول، حيث قال جوردون في أوائل عام 2026 عندما سُئل عن مستقبله: "الأمر كما هو، لم أسمع أي شيء، ربما يريدون إخباري قبل إخباركم (وسائل الإعلام). لقد مررت بما يكفي من أمور الانتقالات الآن لأعرف أن كل هذا هراء.

"أنا أركز على نفسي وعلى الفريق، وأركز على الحاضر. إذا نظرت بعيدًا إلى المستقبل، ستبدأ في الأداء بشكل سيئ. وصدقوني، لقد فعلت ذلك (من قبل) ولن أفعله الآن".