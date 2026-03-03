Getty Images Sport
أرسنال وإنتر يتعرفان على مطالب ليون جوريتزكا المالية بينما يدرس لاعب الوسط خياراته الصيفية قبل رحيله عن بايرن ميونيخ
الكشف عن طلبات انتقال لاعب بايرن ميونيخ المخضرم
وفقًا لـ Tuttosport ، تم الكشف أخيرًا عن الإطار المالي لرحيل جوريتزكا الوشيك عن بايرن ميونيخ. سيصبح لاعب خط الوسط البالغ من العمر 31 عامًا لاعبًا حرًا مطلوبًا بشدة عندما ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو. وقد حدد ممثلوه في وكالة ROOF متطلباته الأساسية بشكل قاطع وأبلغوا بها جميع الأندية المهتمة في أوروبا.
يطلب اللاعب الدولي الألماني على وجه التحديد عقدًا مضمونًا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 6.5 مليون يورو صافي في الموسم. بالنسبة لإنتر، فإن تلبية هذا المبلغ المالي الكبير بنجاح ستضعه على الفور على قدم المساواة مع أعلى اللاعبين دخلاً. سيتطابق هذا تمامًا مع الرواتب الحالية التي يتقاضاها نجوم خط الوسط المحوريين نيكولو باريلا وهاكان كالهانوغلو، حيث يتطلع بطل إيطاليا إلى تجديد تشكيلته بشكل استراتيجي للموسم المقبل.
أرسنال وإنتر يتنافسان على تعزيز خط الوسط
المعركة الشرسة على التعاقد مع لاعب الوسط المخضرم لا تقتصر على سان سيرو، حيث أن أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا يشارك بقوة في سباق الانتقالات. يبحث فريق الدوري الإنجليزي الممتاز بنشاط عن إضافة لاعب ذي جودة فائزة مثبتة وحضور بدني إلى خط وسطه. ويقال إنهم يرون أن نجم بايرن ميونيخ المنتهية صلاحيته مناسب تمامًا من الناحية التكتيكية لمساعدتهم على المنافسة على أعلى مستوى في جبهات متعددة الموسم المقبل.
في حين أن اهتمام أرسنال لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا، إلا أن إنتر يتمتع حاليًا بميزة طفيفة ولكنها واضحة على منافسيه المحليين في إيطاليا. يتصدر النيرازوري بفارق مريح مجموعة من الفرق التي تلاحقه، بما في ذلك يوفنتوس وميلان ونابولي. ويرى النادي أن هذا الانتقال المجاني يمثل فرصة رائعة للحفاظ على هيمنته المحلية، مع الاستعداد بشكل استباقي لرحيل دافيد فراتيسي وهنريك مخيتاريان المحتمل في الصيف.
مسيرة حافلة بالإنجازات في كرة القدم الألمانية
اكتسب لاعب الوسط الطويل القامة سمعة طيبة في الدوري الألماني منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية. بدأ مسيرته الكروية مع بوخوم قبل أن ينتقل إلى شالكه في يوليو 2013 مقابل 3.25 مليون يورو. ترك بصمته في جيلسنكيرشن، حيث سجل 19 هدفًا في 147 مباراة، مما أدى في النهاية إلى انتقاله مجانًا إلى بايرن ميونيخ في 2018.
حقق نجاحًا هائلاً خلال فترة وجوده الطويلة في بافاريا، حيث شارك في 296 مباراة وحصل على ستة ألقاب في الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا 2020. على الصعيد الدولي، ظل لاعبًا أساسيًا موثوقًا به في المنتخب الألماني منذ ظهوره الأول في مايو 2014، حيث خاض 67 مباراة دولية وسجل 15 هدفًا.
تقييم تأثير رحيله على السوق
على الرغم من سجله الحافل وإنجازاته المذهلة، شهدت الموسم الحالي لغوريتزكا في ميونيخ انخفاضًا ملحوظًا في دوره الأساسي الذي لا جدال فيه. طوال الموسم الحالي، خاض لاعب الوسط 32 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك 21 مباراة في الدوري الألماني وست مباريات في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، لم يشارك سوى في 17 مباراة كلاعب أساسي، حيث لعب 1457 دقيقة فقط وسجل هدفين.
أدى هذا التغيير في ديناميكية أليانز أرينا إلى جعل رحيله الوشيك خطوة منطقية ومفيدة للطرفين، اللاعب والنادي. مع اقتراب موعد انتقالات الصيف بسرعة، من المرجح أن تحدد وجهته النهائية أول قطعة دومينو كبيرة تسقط في السوق. يبدو كل من أرسنال وإنتر مستعدين تمامًا لتقديم التزام مالي كبير لضم لاعب من هذا العيار الذي لا يمكن إنكاره ولديه خبرة أوروبية واسعة.
