أرسنال في طريقه للاحتفال بأقدم يوم سانت توترينغهام على الإطلاق
احتفال يوم سانت توترينغهام
السيناريو بسيط بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في النصف الأحمر من العاصمة. إذا فشل توتنهام المهدد بالهبوط في الفوز على فولهام يوم الأحد، يمكن أن تبدأ الاحتفالات رسميًا. ولكن بغض النظر عما سيحدث في كرافن كوتيدج، سيضمن أرسنال إنهاء الموسم في مركز أعلى من توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرابع على التوالي إذا تغلب على تشيلسي في ملعب الإمارات في وقت لاحق من ذلك المساء. وهذا يمثل تحولًا مذهلاً عن الفترة التي استمرت ست سنوات بين 2017 و 2022، عندما كان النصف الأبيض من شمال لندن يحتفظ بحق التباهي في المنطقة.
التاريخ ينتظر فريق أرتاتا المتألق
إذا سارت النتائج كما هو مخطط لها هذا الأحد، فسوف تحطم الرقم القياسي السابق لأقرب يوم سانت توترينغهام. تم تحديد المعيار الحالي في 9 مارس 2008، خلال عهد أرسين فينجر. ظهر مصطلح "يوم سانت توترينغهام" لأول مرة على موقع "Arseweb" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأصبح منذ ذلك الحين جزءًا أساسيًا من ثقافة كرة القدم الإنجليزية. حقيقة أنه قد يأتي في 1 مارس تسلط الضوء على الفجوة الهائلة التي نشأت بين الناديين خلال آخر 18 شهرًا من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
كان الفوز الساحق 4-1 في ملعب توتنهام هوتسبير في نهاية الأسبوع الماضي، والذي شهد تصدر إيبيريشي إيزي وفيكتور جيوكيريس عناوين الصحف بتسجيلهما هدفين لكل منهما، بمثابة تذكير قاتم بالمسار الحالي لكلا الفريقين. بينما استعاد أرسنال تقدمه بخمس نقاط على مانشستر سيتي بفضل هذا الفوز، بقي توتنهام يحدق في الهاوية. يتأخر توتنهام حاليًا بـ 32 نقطة عن منافسه، ويكافح بشدة من أجل البقاء. يواجه المدرب المؤقت الجديد إيغور تودور، الذي حل مؤخراً محل توماس فرانك، مهمة صعبة للغاية للحفاظ على مكانة النادي في الدوري الممتاز.
كابوس هبوط توتنهام يزداد سوءًا
هذه الإحصائيات مؤلمة لمشجعي توتنهام. تشير التوقعات النهائية للجدول، بناءً على النقاط الحالية لكل مباراة، إلى أن أرسنال سينهي الموسم برصيد 83 نقطة، بينما سيحصل توتنهام على 41 نقطة فقط. إذا تحقق ذلك، فسيكون فارق 42 نقطة هو ثاني أكبر فارق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بين الفريقين، بعد فارق 45 نقطة الذي شهدته حملة "المنتصرون" الشهيرة في موسم 2003-2004. كان تيودور صريحًا بشأن واقع الموقف، حيث صرح مؤخرًا أن فريقه يخوض معركة "حياة أو موت" للبقاء في الدوري، حيث لا يزال قريبًا بشكل خطير من منطقة الهبوط.
التباين في الاستقرار واضح بنفس القدر. بينما تقلب توتنهام بين ثلاثة مدربين دائمين منذ أن أنهى الموسم في مركز أعلى من أرسنال في 2022، حصل ميكيل أرتيتا على الوقت الكافي لتشكيل فريق قادر على المنافسة على اللقب. تحت قيادة الإسباني على مدار ست سنوات، تطور الغانرز إلى آلة لا ترحم، بينما شهد توتنهام انهيارًا تامًا في مستواه، مما جعله يتقدم بأربع نقاط فقط على الفرق الثلاثة الأخيرة. لقد عادت هيمنة شمال لندن إلى الإمارات، ومن المرجح أن تعكس سجلات الأرقام القياسية ذلك بحلول ليلة الأحد.
تحول في ميزان القوى في شمال لندن
تفوق أرسنال على توتنهام في 25 من أصل 33 موسمًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، والآن أصبح الفوز للمرة السادسة والعشرين مجرد إجراء شكلي. حتى لو تأخرت الاحتفالات هذا الأسبوع، فإن الفرصة التالية ستأتي في المباراة ضد برايتون في 4 مارس. ومع ذلك، فإن فرصة إضافة الملح على الجراح بتأكيد الفوز في 1 مارس هي فرصة سيتشوق مشجعو الإمارات لاغتنامها. لا يظهر فريق أرتيتا أي علامات على التباطؤ على الرغم من التذبذب الطفيف في وقت سابق من هذا الشهر، مع تعادلين متتاليين ضد برينتفورد وولفز في الدوري. على النقيض من ذلك، فشل رجال تيودور في تسجيل أي فوز في الدوري حتى الآن في عام 2026. بينما يستعد المشجعون لافتاتهم وأغانيهم ليوم الأحد، لم تكن حقيقة التسلسل الهرمي في شمال لندن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. يقترب يوم سانت توترينغهام، وهذه المرة، سيأتي مبكرًا.
