"أردت تجربة ذلك" - ميكيل أرتيتا يلمح إلى دور جديد لبوكايو ساكا في أرسنال بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

بدأ ساكا مباراة الأحد ضد ويجان على مقاعد البدلاء، لكنه دخل التشكيلة الأساسية بعد أن تعرض ريكاردو كالافيوري لإصابة أثناء الإحماء واضطر إلى استبداله. اختار أرتيتا ساكا، لكنه وضع لاعب المنتخب الإنجليزي في مركز رقم 8 بدلاً من الجناح. شارك ساكا بعد ذلك في الهجوم القوي لأرسنال، حيث تقدم الغانرز 4-0 في أقل من 30 دقيقة بفضل أهداف نوني مادويكي وغابرييل مارتينيلي وغابرييل جيسوس وهدف جاك هانت في مرماه.

شارك أرتيتا أفكاره بعد المباراة وأعرب عن سعادته لفوز فريقه على ويجان. وقال: "سعيد جدًا بالنتائج وخاصة بالأداء، والطريقة التي بدأنا بها المباراة. تريد حقًا أن تظهر مدى رغبتك في الفوز عندما تلعب ضد هذا النوع من المنافسين في الكأس، وقد كان لدينا بالتأكيد هذا الموقف، ثم فوجئت قليلاً بمستوى التماسك والترابط في وقت مبكر جدًا من المباراة، لأنه عندما تجري العديد من التغييرات، يمكن أن يكون ذلك جزءًا من المباراة - يمكن أن يكون ذلك ناقصًا. لكن هذا لم يكن الحال [بالنسبة لنا] وسجلنا بعض الأهداف الجيدة جدًا. أنا سعيد جدًا بذلك".