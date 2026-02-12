Getty Images Sport
أردا جولر "يتعرض للتنمر" في ريال مدريد من قبل "لاعبين ذوي غرور كبير"
سكوت يدعي تعرضه "للتحرش الجماعي" ضد النجم التركي
أطلق سرحات بيكمازي، المدير السابق لقسم الاستكشاف في نادي فنربخشة والذي اكتشف غولر، مزاعم مذهلة بشأن معاملة اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في العاصمة الإسبانية. وفي حديثه إلى Sports Digitale، أشار بيكمازي إلى أن غولر يتعرض لعزل منهجي داخل الفريق.
وقال بيكمازي: "أردا غولر يتعرض للتنمر"، مستخدماً مصطلحاً يرتبط غالباً بالتنمر والتحرش في مكان العمل في أوروبا. وأوضح أن اللاعب لم يأت إليه مباشرة لتقديم شكوى، لكن الوضع كان متوقعاً بالنظر إلى بيئة القرش التي يسودها بطل أوروبا. "لم يشتك لي، لكنه كان يعلم أن هذا سيحدث. قلت له أن يتحلى بالصبر".
تُظهر هذه الادعاءات صورة مقلقة للصراع الداخلي في ريال مدريد. منذ وصوله في عام 2023، كافح جولر للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، وهو وضع يُعزى غالبًا إلى الإصابات والمنافسة. ومع ذلك، يصر بيكمازجي على أن المشكلة شخصية أكثر بكثير، مدعيًا أن فصيلًا معينًا داخل غرفة الملابس يعمل بنشاط ضد الشاب.
"اللاعبون ذوو الأنا المتضخمة" هم السبب
وفقًا للكشاف، فإن ركود جولر لا يرجع إلى نقص في قدراته، بل إلى رفض النجوم المعروفين لدمجه. كان من المفترض أن يؤدي الانتقال من عصر توني كروس ولوكا مودريتش إلى صعود جولر، لكن بيكمازي جادل بأن كبار اللاعبين أعاقوا ذلك.
"المضايقات جاءت من اللاعبين. هناك مجموعة لم تستطع قبول أردا؛ للأسف، هم لاعبون ذوو غرور كبير"، كما زعم.
على الرغم من جودته الفنية الواضحة، غالبًا ما يجد نفسه على هامش المباريات، حيث يتلقى الكرة بمعدل أقل مما يتطلبه موقعه. استمتع جولر ببداية مشرقة للموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف في الأشهر الأولى من الموسم. على الرغم من انخفاض أهدافه مؤخرًا، إلا أنه يواصل تسجيل التمريرات الحاسمة، حيث ساهم في تسجيل سبعة أهداف في الدوري الإسباني وأربعة أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.
رحيل تشابي ألونسو مرتبط بالثقافة السامة
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمشجعي ريال مدريد هو أن بيكميزجي يعتقد أن ديناميكية قوة اللاعبين هذه كانت العامل المحفز للاضطرابات الإدارية الأخيرة في النادي. فقد ورد أن تشابي ألونسو، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل كارلو أنشيلوتي ولكنه أُقيل في يناير، وجد أنه من المستحيل إدارة هذه الانقسامات الداخلية.
"لهذا السبب غادر تشابي ألونسو أيضًا"، كما زعم بيكميزجي، مشيرًا إلى أن المدرب الباسكي كان ضحية أخرى لنفس "الأنا" التي تستهدف الآن جولر.
ومنذ ذلك الحين، تم تسليم زمام الأمور إلى ألفارو أربيلوا، لكن يبدو أن الوضع لم يتحسن كثيرًا. يبدو أن أربيلوا، المكلف بمهمة تثبيت الوضع، قد واصل اتجاه تهميش صانع الألعاب. خلال الهزيمة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، اشتدت التوترات عندما تم استبدال غولر. التقطت الكاميرات صورًا له وهو يشعر بخيبة أمل واضحة، ويمتمتم لنفسه وهو يغادر الملعب.
الصبر ينفد في مدريد
لطالما أشاد الناس بهدوء غولر، لكن حتى رباطة جأشه أصبحت تحت الاختبار. قال بيكمازي: "قلت له: 'كن صبوراً'. أردا صبور للغاية، وهو واعٍ جداً، لكن حتى هو بدأ يثور".
يواجه اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا منعطفًا حرجًا في مسيرته. مع تحول "انتقال أحلامه" إلى كابوس محتمل، تقترب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بخطى كبيرة. إذا استمرت "المضايقات" المزعومة وظلت "الأنا" في غرفة الملابس دون رادع، فإن ريال مدريد يخاطر بفقدان موهبة جيلية تشعر أنها لم تحصل على فرصة عادلة للتألق.
في الوقت الحالي، لا يزال جولر عالقًا في دوامة صعبة، في انتظار انطلاقة تحت قيادة أربيلوا، والتي يعتقد معلمه السابق أنها قد لا تأتي أبدًا طالما بقيت الهرمية الحالية في غرفة الملابس في السلطة.
