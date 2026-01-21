بعد جدل أردا جولر: نجم ريال مدريد سليم.. لكن "لا تنسوا أبطال السكري في عالم الرياضة"

"ما الذي رأيناه.. هل التركي أردا جولر مريض؟!"؛ هكذا تساءل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، بعد اللقطة التي أثارت الجدل عن نجم العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي موناكو الفرنسي.

ريال مدريد حقق فوزًا كاسحا على موناكو (6-1)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وخلال الاحتفال بأحد الأهداف؛ ظهر جولر وهو يرتدي جهازًا دائريًا صغيرًا على ذراعه، اتضح أنه خاص بقياس مستوى السكر في الدم "CGM".

هُنا.. بدأت الأصوات تتعالى بشأن معاناة النجم التركي الشاب، من مرض "السكري"؛ وهو الأمر الذي اتضح عدم صحته نهائيًا، فيما بعد.

وحسب التقارير الصادرة من تركيا؛ يُستخدم أردا جولر هذا الجهاز، لمتابعة مستويات "الطاقة والتعافي والأداء" لحظة بلحظة.

وأصبح الكثير من النجوم العالميين بالفعل، يلجؤون إلى "التكنولوجيا الطبية"؛ بهدف رفع الكفاءة البدنية، وليس لعلاج مرض مزمن.

ونعم.. جولر لا يُعاني من هذا المرض؛ إلا أن عالم الرياضة مليء بالكثير من النجوم العالميين الذين تغلبوا على "السكري"، وحققوا إنجازات تاريخية خالدة.

ونحن سنستعرض في السطور التالية؛ أبرز اللاعبين واللاعبات الذين تغلبوا على مرض "السكري"، وكتبوا تاريخهم الشخصي في عالم الرياضة..