"الحلال" لريال مدريد أصبح "حرامًا" على آرسنال .. أرتيتا ورحلة "تدمير كرة القدم" مثلما فعل جوارديولا!

بعيدًا عن أن آرسنال هو من أدخل الكرة الجميلة إلى إنجلترا من الأساس عن طريق أرسين فينجر، في حقبة كانت فيها مسابقة الدوري الإنجليزي أشبه بلعبة الرجبي مقارنة بما كان يحدث بإيطاليا وإسبانيا، يجب الرد بموضوعية أكبر على هذا الادعاء.

أرتيتا جاء إلى آرسنال في ديسمبر 2019، ومشروعه في آرسنال يدخل في العام السابع الآن دون تحقيق أي بطولة كبرى، ومهما كانت الصورة وردية لوسائل الإعلام، ولا توجد أي أنباء حول إمكانية رحيله، إلا أن البقاء لهذه المدة دون التتويج بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا مع الأموال الطائلة التي لم يسبق للنادي إنفاقها في تاريخه، قد يؤدي إلى خروجه من الباب الصغير في نهاية الموسم.

إذن هو بحاجة للفوز بأي شيء، بعدما قام بتجربة أكثر من طريقة للفوز باللقب، حاول تقليد بيب جوارديولا "أفضل المدربين الهجوميين في تاريخ اللعبة"، ولعب كرة انسيابية ومرنة في أول موسم نافس فيه الفريق على الدوري الإنجليزي "2022/2023".

في هذا الموسم، ظهر آرسنال بالنسخة الهجومية الأفضل له ونافس بشكل حقيقي على لقب البطولة وكان قريبًا من الفوز بها في مفاجأة غير متوقعة، ولكن لماذا نجح وقتها الفريق في "الإمتاع والفوز معًا"؟

- جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا كان في قمة مستوياتهما .. وهو أمر نادر، الحال في أغلب المواسم هو تألق أحدهما وتراجع الآخر "غالبًا ما يكون مارتينيلي".

- جابرييل جيسوس .. "ملك الفوضى" اللاعب "الهجام" باللغة العامية الذي يمكنه اختراق المساحات والمرور من الخصوم بسهولة لفك التكتلات وإحداث الفوضى في دفاعات الخصوم.

- أوليكساندر زينتشينكو .. الأوكراني كان يمتلك ميزة قاتلة وهي لعب التمريرات المفاجئة الكاسرة للخطوط، التي توفر الكثير من الوقت والجهد على آرسنال لاختراق أي دفاع.

ولكن بعدها اتضح أن تمريرات زينتشينكو لا تشفع لكوارثه الدفاعية، وجابريل جيسوس "زجاجي" ولا يمكن الاعتماد عليه ويهدر الكثير من الفرص السهلة، ومارتينيلي ذهب ولم يعد سوى على فترات قليلة من هذا الموسم.

والكارثة الأكبر كانت في إصابة ويليام ساليبا بنهاية الموسم، والتي سلمت الدوري إلى بيب جوارديولا بفضل كوارث روب هولدينج، ومنذ هذا الموسم أرتيتا أصبح مؤمنًا بشيء واحد .. المهاجمون ينتصرون لك في المباريات، ولكن الدفاع هو من يجلب البطولات!