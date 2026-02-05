"كذبة أربيلوا في المؤتمر الصحفي" .. انفجار لاعبي ريال مدريد بعد مواجهة رايو فاييكانو

يُقال إن سبب الخلاف كان الفوز الصعب 2:1 الذي حققه ريال مدريد في نهاية الأسبوع الماضي على رايو فاييكانو.

وسجل كيليان مبابي هدف الفوز الحاسم في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع عبر ركلة جزاء. وبعد المباراة، يُزعم أن النجوم واجهوا أربيلوا في غرفة الملابس وانتقدوا أسلوبه في اللعب وتوجهه التكتيكي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، أعرب لاعبو ريال مدريد عن شكوكهم بشأن أساليب أربيلوا ويرون أن ابن الـ43 عامًا مجرد مدرب مؤقت، ما يقوض سلطته داخل غرفة الملابس.

ويُقال إن مشادة غرفة الملابس كانت أيضًا السبب وراء وصول أربيلوا متأخرًا ساعة إلى المؤتمر الصحفي الذي تلا ذلك. وعندما سُئل عن السبب، أجاب ببساطة: "أنا بخير، شكرًا على اهتمامكم. شكرًا جزيلًا."

وعقب الحادثة مباشرة، تبيّن أيضًا أن اللاعبين سيحصلون على يومين إجازة، رغم أن أربيلوا كان قد شدد سابقًا على أنهم بحاجة ماسة إلى مزيد من التدريبات.