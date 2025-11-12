أربع سنوات على الجرح الذي لم يندمل.. الحقيقة الكاملة وراء رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة ودور ريال مدريد!

بعد مرور أكثر من أربع سنوات على واحدة من أكثر اللحظات المؤلمة في تاريخ نادي برشلونة الحديث، لا تزال تفاصيل فشل تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تثير الجدل داخل أروقة النادي الكتالوني. فبين الوعود الانتخابية، والتحديات المالية الخانقة، والضغوط السياسية والاقتصادية، تداخلت الخيوط في قصة درامية انتهت بخروج الهداف التاريخي للنادي من الباب الذي لم يكن يتخيله أحد.

في مقابلة حصرية مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، قال ميسي بوضوح: "تخيلت حياتي كلها وأنا ألعب في برشلونة، فعلت كل ما بوسعي للبقاء، لكن الأمر لم يكن ممكنًا".

بهذه الكلمات، اختصر الأرجنتيني معاناته في صيف 2021، حين كانت كل الترتيبات جاهزة لتجديد عقده، قبل أن ينهار كل شيء في اللحظات الأخيرة.