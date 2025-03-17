"لن يمكنك شراء الاحترام يا ناصر" .. أدريان رابيو يرد على إهانات جماهير باريس ويهاجم الخليفي بعد ديربي الدوري الفرنسي

Gettyزهيرة عادل"لن يمكنك شراء الاحترام يا ناصر" .. أدريان رابيو يرد على إهانات جماهير باريس ويهاجم الخليفي بعد ديربي الدوري الفرنسيأدريان رابيوباريس سان جيرمانباريس سان جيرمان v مارسيليامارسيلياالدوري الفرنسيأدريان رابيو يرد على ناديه السابق باريس سان جيرمان بعد تعرضه لهتافات مسيئة ولافتات عند عودته مع مارسيليا.المقالة تستمر أدناهالمقالة تستمر أدناهالمقالة تستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلاستهداف رابيو عند عودته إلى باريس سان جيرمانلافتات وهتافات هجومية موجهة إلى لاعب الوسطنجم مارسيليا يرد على وسائل التواصل الاجتماعيتابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱