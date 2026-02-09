أدخل كوبي مينو في التشكيلة! توماس توخيل سيرتكب نفس الخطأ الغبي الذي ارتكبه روبن أموريم بإبعاد لاعب وسط مانشستر يونايتد عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

يجب على توماس توخيل الآن أن يتأكد من أنه لن يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه أموريم. ظهر مينو من العدم ليصبح لاعباً في المنتخب الإنجليزي الأول في مارس 2024، متجاوزاً منتخب تحت 21 عاماً بفضل أدائه الناضج تحت قيادة إريك تين هاج.

تألق عندما أتيحت له الفرصة تحت قيادة السير غاريث ساوثجيت وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب أساسي، حيث شارك في جميع مباريات إنجلترا في دور الـ16 في يورو 2024 حتى وصولها إلى النهائي. ومع ذلك، لم يلعب سوى مرة واحدة مع المنتخب الإنجليزي منذ ذلك الحين، كبديل في مباراة دوري الأمم الأوروبية خارج أرضه أمام أيرلندا.

منعت الإصابة لي كارسلي من اختيار ماينو مرة أخرى للمباريات المتبقية له كمدرب لمنتخب إنجلترا، وكان لاعب الوسط يتعافى من مشكلة في أوتار الركبة عندما اختار توخيل تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب الوطني في مارس 2025. بحلول الوقت الذي تعافى فيه ماينو، كان على هامش تشكيلة أموريم، وكان من المفهوم تمامًا أن توخيل اختار البحث في مكان آخر في الفترات الدولية الأربع التالية.

ولكن الآن بعد أن أصبح ماينو يلعب دورًا محوريًا في عودة مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك، لم يعد بإمكان توخيل تجاهله.