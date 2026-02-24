أداء أنتوني جوردون المذهل في دوري أبطال أوروبا يبشر بالخير لآمال إنجلترا في كأس العالم، حيث يتنافس جناح نيوكاسل مع كيليان مبابي على صدارة هدافي البطولة الأوروبية

قبل الهدف الوحيد الذي سجله نيوكاسل في خسارته 4-1 أمام ليفربول في 31 يناير، كان جوردون قد قضى عامًا كاملاً دون أن يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهذا بعيد كل البعد عن اللاعب الذي برز خلال موسم 2023-24، حيث سجل 10 أهداف في الدوري وحده وقدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة.

ومع ذلك، ظل جوردون عنصراً أساسياً في هجوم إدي هاو. ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود بدائل متميزة بعد بيع ألكسندر إيساك الصيف الماضي، لكنه يشكل تهديداً فريداً بسرعته وطاقته وقدرته على اللعب في الوسط أو على الجناح، لدرجة أنه لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.

قال جوردون في يناير: "أعتقد أن التصورات قد تشوه الواقع قليلاً في بعض الأحيان. أعتقد أن توقعات الناس مني قد زادت، وهذا أمر طبيعي، وأنا لا أمانع ذلك على الإطلاق. لكنني أعلم أنني أفعل الأشياء الصحيحة كل يوم. أحاول أن أفعل الأشياء الصحيحة، سواء كنت في أفضل حالاتي أو لم أكن ألعب جيدًا.

"أحاول أن أبذل قصارى جهدي، لكن النتيجة أحيانًا تكون خارجة عن إرادتي. أنا ألعب دائمًا ضد لاعبي الظهير الأيمن الذين هم أنفسهم من النخبة، لذا أعلم أن الناس يتوقعون الكثير مني، لكنهم أيضًا لاعبون جيدون جدًا ويحصلون على رواتب جيدة لمنعي من التسجيل".