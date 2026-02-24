Goal.com
Anthony Gordon Newcastle GFX

أداء أنتوني جوردون المذهل في دوري أبطال أوروبا يبشر بالخير لآمال إنجلترا في كأس العالم، حيث يتنافس جناح نيوكاسل مع كيليان مبابي على صدارة هدافي البطولة الأوروبية

حملة أنتوني جوردون في دوري أبطال أوروبا 2025-26 هي الأفضل بين جميع المهاجمين الإنجليز في تاريخ المسابقة. هذه حقيقة. بفضل أربعة أهداف سجلها مع نيوكاسل في الفوز الساحق 6-1 على قاراباغ الأسبوع الماضي، حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف سجله لاعب إنجليزي مع فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في تسع مباريات. لم يحقق حتى آلان شيرر مثل هذا الرقم في تلك القمصان الشهيرة ذات الخطوط السوداء والبيضاء.

لقد حسم نيوكاسل فعليًا مكانه في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ومع الأداء الرائع الذي يقدمه جوردون في القارة، فإن الفريق سيكون متفائلًا بفرصه في تجاوز هذه المرحلة على الأقل، حيث يستعد لمواجهة تشيلسي أو برشلونة. وقد لا يكون فريق الماغبايز هو الفريق الوحيد الذي سيستفيد من هذا الأداء.

تتجه إنجلترا إلى كأس العالم هذا الصيف باعتبارها واحدة من المرشحات للفوز باللقب. بعد وصولها إلى نهائيين ونصف نهائي في آخر أربع بطولات كبرى، هناك أمل وثقة في أن تضع "الأسود الثلاثة" حدا لأحد أطول فترات الجفاف في تاريخ كرة القدم الدولية. وعلى الرغم من أدائه المتفاوت في الدوري الإنجليزي الممتاز، من المرجح أن يلعب جوردون دورا رئيسيا في قصة هذا الفريق.

    انخفاض محلي

    قبل الهدف الوحيد الذي سجله نيوكاسل في خسارته 4-1 أمام ليفربول في 31 يناير، كان جوردون قد قضى عامًا كاملاً دون أن يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهذا بعيد كل البعد عن اللاعب الذي برز خلال موسم 2023-24، حيث سجل 10 أهداف في الدوري وحده وقدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة.

    ومع ذلك، ظل جوردون عنصراً أساسياً في هجوم إدي هاو. ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود بدائل متميزة بعد بيع ألكسندر إيساك الصيف الماضي، لكنه يشكل تهديداً فريداً بسرعته وطاقته وقدرته على اللعب في الوسط أو على الجناح، لدرجة أنه لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.

    قال جوردون في يناير: "أعتقد أن التصورات قد تشوه الواقع قليلاً في بعض الأحيان. أعتقد أن توقعات الناس مني قد زادت، وهذا أمر طبيعي، وأنا لا أمانع ذلك على الإطلاق. لكنني أعلم أنني أفعل الأشياء الصحيحة كل يوم. أحاول أن أفعل الأشياء الصحيحة، سواء كنت في أفضل حالاتي أو لم أكن ألعب جيدًا.

    "أحاول أن أبذل قصارى جهدي، لكن النتيجة أحيانًا تكون خارجة عن إرادتي. أنا ألعب دائمًا ضد لاعبي الظهير الأيمن الذين هم أنفسهم من النخبة، لذا أعلم أن الناس يتوقعون الكثير مني، لكنهم أيضًا لاعبون جيدون جدًا ويحصلون على رواتب جيدة لمنعي من التسجيل".

  • Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    تهديد دوري أبطال أوروبا

    أداء جوردون في الدوري الإنجليزي الممتاز يختلف تمامًا عن أدائه في دوري أبطال أوروبا. فقط كيليان مبابي من ريال مدريد يمكنه التباهي بتسجيل عدد أكبر من الأهداف، حيث سجل 13 هدفًا. قد يعزى ذلك جزئيًا إلى الطبيعة التنافسية والبدنية للدوري الإنجليزي الممتاز (انظر أيضًا: توتنهام يحتل المركز الرابع في مرحلة الدوري)، على الرغم من أن جوردون لا يزال يتفوق على لاعبين مثل هاري كين وإرلينج هالاند.

    ومن السمات التي تعمل لصالح جوردون أيضًا رغبته الشديدة في مواصلة التهديف، حتى عندما لا يسجل أهدافًا على الصعيد المحلي. بعد أن سجل هدفه الرابع ضد قاراباغ من ركلة جزاء، شوهد وهو يتجادل مع القائد كيران تريبير، الذي أراد توزيع المسؤولية.

    "أتفهم رأي الجميع لأنني أريد أن ينجح الجميع"، أوضح جوردون بعد المباراة. "نحن فريق، يجب أن نكون معًا. لكنني مهاجم، وأنا من يسدد ركلات الجزاء، لذا أريد أن أسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف. لكنني أتفهم رأي الجميع وأعرف أن المشاعر تبلغ ذروتها.

    "السجلات جيدة، لكنني أريد فقط تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات. في النهاية، فزنا بالمباراة بشكل مقنع، وأعتقد أنها كانت أفضل أداء لنا هذا الموسم، وهذا أهم من الأهداف".

    وافق هاو بعد المباراة على أن هذا كان في الواقع "أمر إيجابي للغاية". "لحظات مثل هذه يتم تضخيمها بشكل غير متناسب؛ كانت مشكلة بسيطة للغاية"، كما قال. "كان من الرائع أن أنتوني لديه العزيمة القوية الكافية ليرغب في تسجيل الأهداف في كل لحظة - وهذا ما تريده من أي لاعب - لذا لا أجد أي مشكلة معه".

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    اهتمام كبير

    على الرغم من عدم ثباته أمام المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يزال جوردون مرتبطًا بالانتقال إلى أندية أكثر شهرة. لا يزال جوردون على رادار نادي ليفربول الذي نشأ فيه، بعد فشل انتقاله إليه في عام 2024 عندما كان نيوكاسل يعاني من مشاكل في PSR، لكنه اختار في النهاية بيع يانكوبا مينتيه وإليوت أندرسون بدلاً منه، بينما تم الترويج مؤخرًا لأرسنال كوجهة محتملة.

    "الأمر نفسه كالعادة. لم أسمع أي شيء، ربما يريدون إخباري قبل إخباركم (وسائل الإعلام). لقد مررت بما يكفي من أمور الانتقالات الآن لأعرف أن كل هذا هراء"، رد جوردون الأسبوع الماضي. "أنا أركز على نفسي وعلى الفريق، أركز على الوقت الحالي. إذا نظرت بعيدًا إلى المستقبل، ستبدأ في تقديم أداء ضعيف. وصدقوني، لقد فعلت ذلك (من قبل) ولن أفعله الآن".

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    دعم توخيل

    أدى أداء جوردون المتكامل إلى اكتسابه شعبية لدى مدرب إنجلترا توماس توخيل، حيث لعب دوراً بارزاً خلال السنة الأولى للمدرب الألماني على رأس منتخب الأسود الثلاثة.

    بعد أن سجل جوردون الهدف الأول في الفوز 5-0 على لاتفيا في أكتوبر، قال توخيل: "أعتقد أن أنتوني يستحق البقاء في الفريق. إنه لاعب مباشر، وأعتقد أن هذه هي أكبر قوته، أن يذهب مباشرة ويكرر ذلك مرارًا وتكرارًا. أن يكون لديه هذا التكرار في شدته. إنه يجمع الركض عالي الشدة، ويجمع الأمتار في السباقات السريعة وهذا أمر جيد جدًا.

    "من المهم أن يعرف نقاط قوته ويلعب بالضبط وفقًا لها. نحن نلعب الآن بضغط عالٍ وهو مهم في الدفاع. كان دقيقًا اليوم في الهدف الأول الذي هدأ أعصابنا وحدد نغمة المباراة ووجهها في الاتجاه الصحيح. لذا، أحسنت مرة أخرى. أداء جيد آخر منه".

  • England v Andorra - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    خيارات إنجلترا الأخرى

    لا يوجد الكثير من البدائل لغوردون في الجانب الأيسر لإنجلترا. منافسه الأبرز على هذا المركز هو ماركوس راشفورد، الذي يقدم موسمًا رائعًا مع برشلونة بعد انتقاله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة. لكن، كما أشار توخيل، غوردون يتفوق عليه في السرعة القصوى.

    في يورو 2024، كان هناك صخب قوي من مشجعي إنجلترا لرؤية جوردون بسبب عدم فعالية فيل فودن على الجانب الأيسر، حيث يواجه نجم مانشستر سيتي خطر فقدان مكانه في التشكيلة تمامًا قبل كأس العالم هذا العام. مورغان روجرز، على الرغم من استخدامه غالبًا في الجناح في أستون فيلا، إلا أن توخيل استخدمه في مركز رقم 10، حيث يواجه جود بيلينغهام معركة للحفاظ على مكانه.

    يمكن لثنائي أرسنال إيبيريشي إيزي ونوني مادويكي اللعب في الجانب المفضل لجوردون، على الرغم من أنهما أكثر راحة في مراكز أخرى، في حين أن زميل جوردون في نيوكاسل هارفي بارنز لم يشارك سوى مرة واحدة - في عام 2020 - وحتى الشهر الماضي كان مرتبطًا بالانتقال إلى المنتخب الوطني الاسكتلندي، وذلك بسبب عدم نجاحه في العودة إلى المنتخب الإنجليزي.

    تتمحور كرة القدم الدولية حول الفرق التي تلعب بانسجام وتماسك أكثر من التركيز على من يمتلك أكبر عدد من النجوم. مع وجود توخيل في صفه، ينبغي أن يكون هذا مبشرًا جيدًا لآمال جوردون في المشاركة في كأس العالم.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    نهاية قوية للموسم مطلوبة

    إحصائيات جوردون في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تضر بفرصه في المنتخب الوطني، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون من المفيد له أن يسجل المزيد من الأهداف على الصعيد المحلي قبل كأس العالم ويستعيد إيقاعه ضد الفرق الكبرى مرة أخرى. وحتى في هذه الحالة، لن تلعب كل الفرق التي تواجهها الأسود الثلاثة بنفس القوة التي تلعب بها الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    أثبتت أدائه في دوري أبطال أوروبا أنه يمتلك مهارات عالية. هناك فرصة أخرى لجوردون لزيادة أرقامه وثقته بنفسه هذا الأسبوع مع مباراة الإياب ضد قاراباغ، وليس من المستبعد أن ينافس إلى جانب مبابي على الحذاء الذهبي للبطولة. في الوقت نفسه، من المفترض أن تستفيد إنجلترا من خبرته في المباريات الكبيرة.

