أخيرًا انتهت قصة الدوري الممتاز بعد أن توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من أجل "مصلحة كرة القدم الأوروبية".

انتهى مشروع الدوري الممتاز رسميًا، حيث أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن الاتحاد وريال مدريد قد أنهيا نزاعهما القانوني حول إمكانية تأسيس دوري منفصل. كان النادي الإسباني هو الفريق الوحيد المتبقي في المشروع الفاشل، بعد انسحاب برشلونة الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وريال مدريد والأندية الأوروبية لكرة القدم:"توصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والأندية الأوروبية لكرة القدم وريال مدريد إلى اتفاق لصالح كرة القدم الأوروبية.

وسيعمل هذا الاتفاق المبدئي أيضًا على حل النزاعات القانونية المتعلقة بالدوري الأوروبي الممتاز، بمجرد تنفيذ هذه المبادئ وتطبيقها.

