"لا أخطاء غبية" .. رسالة تحذير شديدة اللهجة من كومباني إلى لاعبي بايرن ميونخ خوفًا من سلاح ليفركوزن الفتاك!

يستضيف بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، نظيره فريق باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس، في ملعب أليانز أرينا مساء السبت، ساعياً إلى مواصلة بدايته المثالية للموسم الذي شهد فوزه بجميع مبارياته الثماني في الدوري.

عندما سُئل عن خطته للتعامل مع الظهير الأيسر الإسباني، في ليفركوزن قدم كومباني إجابة صريحة ومباشرة، ووضع المسؤولية بشكل مباشر على انضباط لاعبيه.

وقال كومباني بابتسامة: "آمل فقط ألا تكون هناك أي ركلات حرة خطيرة، الحقيقة هي أنه لا نريد أخطاء غبية، وقد لا يكون يومه جيدًا في الركلات الحرة، والحارس يساعدنا في هذه المواقف. لا يمكنك أن تفعل أكثر من ذلك".