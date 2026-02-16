أخبار سارة لبرشلونة! رافينها يعود أخيرًا إلى تشكيلة هانسي فليك مع استمرار غياب ماركوس راشفورد بسبب إصابة في الركبة

كان التحديث أقل إيجابية فيما يتعلق براشفورد. منذ وصوله إلى النادي الصيف الماضي، عانى نجم إنجلترا من بداية محبطة في كاتالونيا، حيث توقف تقدمه مرارًا وتكرارًا بسبب الإصابات المتكررة. كان فليك حازمًا في تقييمه لجاهزية المهاجم، مشيرًا إلى أن راشفورد لا يزال غير جاهز لمواجهة صعوبات المنافسة.

"ماركوس راشفورد لن يشارك في مباراة الغد. إنه أفضل بكثير، لكن عليه أن يأخذ الأمور خطوة بخطوة"، أوضح المدرب، مؤكداً على النظرة طويلة المدى لصحة المهاجم بدلاً من المخاطرة بعودته المبكرة.

لا تزال حالة خط الوسط حساسة أيضًا. في حين يتوق المشجعون لرؤية عودة المحركات الإبداعية للنادي، حث فليك على توخي الحذر. فيما يتعلق بتعافي جافي من إصابة طويلة الأمد، اعترف المدرب الألماني: "علينا توخي الحذر مع جافي. أعجبني ما رأيته في التدريبات. ربما لن يكون جاهزًا في فبراير، لكن أعتقد أنه سيكون جاهزًا في مارس". في غضون ذلك، يبدو بيدري أقرب إلى العودة، حيث أعرب المدرب عن ثقته في أن لاعب جزر الكناري سيشارك قبل نهاية الشهر، على الرغم من أن الليلة تأتي في وقت مبكر جدًا".