أخبار سارة لبرشلونة! رافينها يعود أخيرًا إلى تشكيلة هانسي فليك مع استمرار غياب ماركوس راشفورد بسبب إصابة في الركبة
رافيينا يعود، راشفورد لا يزال غائباً
في حين أن عودة رافينها يعد أمراً إيجابياً للغاية، إلا أن غرفة العلاج في النادي الكتالوني لا تزال مزدحمة. أكد فليك أن راشفورد لن يشارك في الديربي الكتالوني لأنه لا يزال يتعافى من إصابة في الركبة. كما قدم المدرب الألماني آخر المستجدات بشأن العديد من لاعبي الفريق الأول الذين لا يزالون غير متاحين للاختيار، بما في ذلك بيدري وغافي وأندرياس كريستنسن. على الرغم من غياب النجوم، يضم الفريق المكون من 21 لاعبًا اللاعبين الشباب الواعدين كوتشين وتومي ماركيز، حيث يهدف برشلونة إلى الاستفادة من معاناة جيرونا الأخيرة بالقرب من منطقة الهبوط.
فليك يشيد بتأثير رافينها بعد حصول النجم على الضوء الأخضر
عودة لاعب ليدز يونايتد السابق ليست مجرد دفعة تكتيكية لفليك؛ بل إنها تعمل على رفع معنويات الفريق الذي افتقر إلى الحماس في مبارياته الأخيرة. وأشاد فليك بالجناح قائلاً: "سيكون رافينها قادراً على اللعب. إنه مهم جداً لأنه يقدم لنا الكثير. نفتقده عندما لا يكون موجوداً. يمكنك أن ترى في التدريبات كيف يزيد من سرعة الفريق وحماسه. لقد قلت ذلك أكثر من مرة: بالنسبة لي، كان أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي".
على الرغم من الحصول على الموافقة الطبية، لا تزال هناك تساؤلات حول ما إذا كان رافينها سيعود مباشرة إلى التشكيلة الأساسية. نظرًا للمشاكل البدنية التي عانى منها اللاعب في وقت سابق من هذا الموسم، قد يختار الجهاز الفني اتباع نهج حذر. تشير التقارير إلى أن فيرمين لوبيز من المرجح أن يبدأ على الأجنحة مرة أخرى، مما يسمح باستخدام رافينها كبديل ذي تأثير كبير إذا تطلبت المباراة إثارة في الثلث الأخير. مع ضمان مشاركة لامين يامال في التشكيلة الأساسية على الجانب المقابل، لا يزال برشلونة يمتلك قوة هجومية كبيرة لإلحاق الضرر بفريق ميشيل.
راشفورد يستبعد من التشكيلة وفليك يدعو إلى التحلي بالصبر
كان التحديث أقل إيجابية فيما يتعلق براشفورد. منذ وصوله إلى النادي الصيف الماضي، عانى نجم إنجلترا من بداية محبطة في كاتالونيا، حيث توقف تقدمه مرارًا وتكرارًا بسبب الإصابات المتكررة. كان فليك حازمًا في تقييمه لجاهزية المهاجم، مشيرًا إلى أن راشفورد لا يزال غير جاهز لمواجهة صعوبات المنافسة.
"ماركوس راشفورد لن يشارك في مباراة الغد. إنه أفضل بكثير، لكن عليه أن يأخذ الأمور خطوة بخطوة"، أوضح المدرب، مؤكداً على النظرة طويلة المدى لصحة المهاجم بدلاً من المخاطرة بعودته المبكرة.
لا تزال حالة خط الوسط حساسة أيضًا. في حين يتوق المشجعون لرؤية عودة المحركات الإبداعية للنادي، حث فليك على توخي الحذر. فيما يتعلق بتعافي جافي من إصابة طويلة الأمد، اعترف المدرب الألماني: "علينا توخي الحذر مع جافي. أعجبني ما رأيته في التدريبات. ربما لن يكون جاهزًا في فبراير، لكن أعتقد أنه سيكون جاهزًا في مارس". في غضون ذلك، يبدو بيدري أقرب إلى العودة، حيث أعرب المدرب عن ثقته في أن لاعب جزر الكناري سيشارك قبل نهاية الشهر، على الرغم من أن الليلة تأتي في وقت مبكر جدًا".
تغييرات دفاعية متوقعة في رحلة مونتيليفي
بعد الانهيار الدفاعي في مدريد، من المتوقع أن يقوم فليك بإجراء تغييرات في خط دفاعه. أحد التطورات المهمة قد يكون عودة رونالد أراوخو إلى التشكيلة الأساسية. يعمل قائد المنتخب الأوروغواياني على استعادة لياقته الكاملة وقدم أداءً رائعًا في مشاركاته الأخيرة. لا يزال فليك معجبًا كبيرًا بالصفات البدنية للمدافع، مشيرًا إلى أن قوته وسرعته ضروريتان في المباريات عالية الكثافة حيث تكون الاستقرار الدفاعي أولوية.
قد يؤدي إضافة أراوخو إلى قلب الدفاع إلى تغيير تكتيكي في مكان آخر. أحد الاحتمالات التي يتم مناقشتها هو نقل إريك جارسيا إلى مركز الظهير الأيمن، مما سيوفر حضوراً أقوى وسط المخاوف بشأن مستوى جول كوندي. خلفهم، سيكون الحارس خوان جارسيا في حاجة ماسة إلى الحفاظ على شباكه نظيفة لاستعادة ثقته بعد كابوس كأس الملك. مع احتدام المنافسة على اللقب، يدرك برشلونة أنه لا يمكنه تحمل المزيد من الأخطاء الدفاعية إذا أراد تجاوز ريال مدريد في صدارة الترتيب.
