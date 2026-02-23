أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | كريم بنزيما يرد على الاتحاد .. وموقف سيموني إنزاجي من الرحيل وسط حملة الانتقادات
- Getty Images Sport
رد كريم بنزيما على الاتحاد .. وحقيقة الصلح مع كريستيانو رونالدو
ردًا على "طقطقة" الاتحاد .. كريم بنزيما يشعل التحدي برسالة قصيرة بعد خسارة "صدارة" الهلال!
ربما كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المادة الأكثر تداولًا، في ليلة تعثره في أولى مواجهة ضد فريقه السابق، الاتحاد.
الهلال اكتفى بالتعادل مع الاتحاد، بهدف لمثله، من قلب المملكة أرينا، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
تعادل كان النصر هو المستفيد الأكبر منه، بعدما انتصر برباعية على الحزم، ليعتلي صدارة ترتيب دوري روشن، بعد عشر جولات كان الهلال فيها على قمة الجدول.
صبغة الشعر تقول الكثير: صلح رونالدو وبنزيما .. رواية خيالية تُكتب في مائدة الإفطار!
في عالم الذكاء الاصطناعي، بات من الصعب أن تميز بين الصورة الحقيقة والمزيفة، ما ساهم في صنع قصص مثيرة للجدل، وإن كانت من عالم الخيال.
كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما "معًا"، سيناريو تكرر أكثر من مرة، ولم يفشل في أن يصبح مادة واسعة للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في شهر رمضان الكريم، من منطلق "خصوم داخل الملعب وأصدقاء خارجه".
صورة جديدة أثارت الجدل، لمائدة الإفطار وهي تجمع بين رونالدو وبنزيما، برفقة زميل كريستيانو، ساديو ماني، ونجم موناكو، بول بوجبا، وهم يرفعون أكفّ الدعاء.
تجديد الثقة في إنزاجي
أكد موقع "365scores" أن إدارة نادي الهلال جددت الثقة في المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، رغم خسارة الصدارة بالتعثر الأخير أمام الاتحاد (1-1)، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن.
يأتي هذا رغم حملة التشكيك الكبرى في قدرات المدرب الإيطالي على قيادة فريقه بحجم الهلال، إذ يتعرض للهجوم سواء من الجماهير أو من نجوم النادي السابقين، في ظل عدم تقديم الأداء المقنع.
- Getty Images Sport
مضاعفة المكافآت
أوضح موقع "365scores" أن هناك اتجاه داخل إدارة الهلال بمضاعفة مكافآت الفوز حال استعادة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
وكان الزعيم قد خسر الصدارة بعدما تعثر بالتعادل في الجولة الـ23 أمام الاتحاد (1-1)، ليستعيد غريمه النصر القمة من جديد، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة، بعد جولات من سيطرة الأزرق عليها.
وعد مضاعفة المكافآت يأتي بدعم من الأمير الوليد بن طلال؛ العضو الذهبي، بهدف تحفيز اللاعبين وتصحيح المسار.
ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والهلال؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يستضيف التعاون، نظيره الهلال، في مواجهة ضمن مؤجلة من الجولة العاشرة في دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب نادي التعان.
الهلال يبحث عن العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل بهدف لمثله في الجولة الماضية مع الاتحاد بغية استعادة الصدارة التي يحتلها النصر بفارق نقطة واحدة فقط، كما أنّ الأهلي في المركز الثالث بفارق نقطة ويترقب المنافسة. (طالع التفاصيل)