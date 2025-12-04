أخبار الهلال اليوم | كانسيلو يفاجئ الجميع داخل الزعيم .. وهذا موقف الأزرق من رحيل كايو سيزار

تداولت جماهير الهلال تساؤلات واسعة حول الأسباب التي دفعت البرتغالي جواو كانسيلو إلى قطع إجازته بشكل مفاجئ، رغم حصوله على راحة من المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي عقب مواجهة الفتح في ربع نهائي كأس الملك، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

وبحسب صحيفة اليوم، فإن قرار كانسيلو بالعودة السريعة والتدريب مع فريق تحت 21 عامًا جاء بعد إبلاغه رسميًا بقرب قيده في القائمة المحلية للفريق خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والقارية بصورة طبيعية.

وأوضحت المصادر أن اللاعب رأى أن أفضل خطوة في هذه المرحلة هي استعادة جاهزيته البدنية والذهنية عبر التدرب مع فريق 21 عامًا، استعدادًا لنيل ثقة المدرب إنزاجي والدخول سريعًا في أجواء المنافسة مع الفريق الأول.

يُذكر أن الهلال كان قد استبعد اسم كانسيلو من قائمته في الفترة الماضية بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يُسجل البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا عنه بشكل مؤقت في قائمة الفريق.