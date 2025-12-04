Joao CanceloGetty Images
أخبار الهلال اليوم | كانسيلو يفاجئ الجميع داخل الزعيم .. وهذا موقف الأزرق من رحيل كايو سيزار

أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025..

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    جواو كانسيلو يفاجئ الجميع في الهلال ويقطع أجازته

    تداولت جماهير الهلال تساؤلات واسعة حول الأسباب التي دفعت البرتغالي جواو كانسيلو إلى قطع إجازته بشكل مفاجئ، رغم حصوله على راحة من المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي عقب مواجهة الفتح في ربع نهائي كأس الملك، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

    وبحسب صحيفة اليوم، فإن قرار كانسيلو بالعودة السريعة والتدريب مع فريق تحت 21 عامًا جاء بعد إبلاغه رسميًا بقرب قيده في القائمة المحلية للفريق خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعودته للمشاركة في الاستحقاقات المحلية والقارية بصورة طبيعية.

    وأوضحت المصادر أن اللاعب رأى أن أفضل خطوة في هذه المرحلة هي استعادة جاهزيته البدنية والذهنية عبر التدرب مع فريق 21 عامًا، استعدادًا لنيل ثقة المدرب إنزاجي والدخول سريعًا في أجواء المنافسة مع الفريق الأول.

    يُذكر أن الهلال كان قد استبعد اسم كانسيلو من قائمته في الفترة الماضية بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يُسجل البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا عنه بشكل مؤقت في قائمة الفريق.

  • موقف الهلال من الاستغناء عن كايو سيزار

    تحدّث باستاريلو، وكيل أعمال المدرب الإيطالي سيميوني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، عن حقيقة مغادرة البرازيلي كايو سيزار خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تداول أنباء حول احتمالية رحيله عن الفريق في الفترة الأخيرة.

    وقال باستاريلو في تصريحات إعلامية إن موضوع رحيل كايو لم يُطرح بشكل رسمي داخل النادي حتى الآن، مؤكّدًا أنه لا يمتلك أي معلومات تشير إلى نية الهلال الاستغناء عن اللاعب في الشتاء، مضيفًا أن كايو مستمر مع الفريق ولا توجد قرارات جديدة بشأن مستقبله.

    وأشار وكيل إنزاجي إلى أن الهلال يعمل بالفعل على دراسة عدد من الصفقات لتقوية الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع غياب الثنائي ياسين بونو وخاليدو كوليبالي بسبب مشاركتهما مع منتخباتهما في كأس أمم أفريقيا، ما يستدعي تعويض النواقص وتعزيز العمق الفني.

    ويكثف الهلال تحركاته استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة إنزاجي إلى إجراء تدعيمات مؤثرة تمنح الفريق القوة اللازمة لمواصلة المنافسة على مختلف البطولات.

    الكشف عن موقف أتشيربي من الانتقال إلى الهلال

    من نجم النصر إلى محارب السرطان .. إنتر ينجح في المقاومة والهلال يفشل في "لم الشمل" مع إنزاجي!

    في صيف 2025، أبرمت إدارة نادي الهلال، صفقة من العيار الثقيل، حينما تعاقدات مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سنوات، قاد فيها إنتر للإنجازات، ثم رحل بأسوأ نهاية ممكنة عن قلعة النيراتزوري.

    انتقال إنزاجي عن الهلال، أثار الكثير من اللغط، حيث تزامن مع الخسارة الثقيلة للإنتر، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بخماسية نظيفة من باريس سان جيرمان، حيث بدأت الاتهامات تطارد سيموني بربط مفاوضات الزعيم، بانهيار مستوى الفريق في نهائي ميونخ.

    ومع خطوة إنزاجي الجديدة، بدأت - بين الحين والآخر - التوقعات تشير إلى اتجاه الهلال نحو استنساخ نسخة للإنتر في الفريق، واللجوء إلى "لم الشمل" مع نجوم النيراتزوري، في الملاعب السعودية، إلا أن الواقع كان يتجه نحو السيناريو المعاكس.

    طلب مفاجئ من الهلال للأهلي بشأن قضية السوبر

    له علاقة بالأهلي .. طلب مفاجئ من الهلال لمركز التحكيم الرياضي حول قضية "السوبر"

    لا تزال قضية احتجاج الهلال والقادسية، تلوح في الأفق، فيما يتعلق ببطولة كأس السوبر السعودي 2025، في ظل اعتراض الزعيم على قرارات لجنة الاستئناف، ومطالبة فارس الشرقية بإعادة المباراة النهائية.

    وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر السعودي، بموسم 2025-2026، والتي أقيمت في مدينة هونج كونج، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (2-2)، خلال الوقت الأصلي.

    وشارك الأهلي في كأس السوبر، بديلًا عن الهلال، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على القادسية بنتيجة (5-1)، في نصف النهائي، ليعبر إلى المشهد الختامي، ويتوج باللقب على حساب النصر.

