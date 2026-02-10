أخبار الهلال اليوم | ماركوس ليوناردو يحدد وجهته القادمة بعد الرحيل وبنزيما يستفز رونالدو برسالة!

فيديو | "الخطة كانت مختلفة" .. الكشف عن المبلغ المالي "الكبير" الذي دخل خزينة الاتحاد بعد رحيل بنزيما وكانتي

منذ رحيله عن الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وانتقاله إلى الهلال، لا يزال الحديث مستمرًا عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هل هو خسارة ضخمة للعميد أم رحيله قد يكون مكسب؟!

اللاعب دخل في مشاكل خلال محادثات التوقيع على عقد جديد مع الاتحاد، وهنا قرر الهلال التدخل في ظل النقص الواضح في التهديف بمركز المهاجم الصريح بالفريق، ليعزز صفوف فريق المدرب سيموني إنزاجي.

فهد سندي رئيس الاتحاد، خرج في تصريحات تلفزيونية، ليؤكد أن ناديه لم يخطط لخروج بنزيما وأراد الحفاظ على خدماته وعدم رحيله بمنتصف الموسم.

الناقد ماجد هود علق على حديث رئيس الاتحاد قائلًا عبر برنامج "دورينا غير":"لقد تعرض لموجة انتقادات كبيرة جدًا، ولكن يجب لفت النظر إلى حقيقة هامة، إنه تحدث عن البناء على كريم بنزيما ونجولو كانتي في شهر يناير، وهنا يظهر الفارق بين تجديد العقد واستمرار اللاعب حتى نهاية عقده".

وأضاف:"بعض الناس قالت إن النادي كان لا يريد كريم بنزيما، ولكن هذا غير صحيح، أرادوا استمراره حتى انتهاء عقده هو وكانتي، والتجديد يعتمد على العمر والعديد من الأشياء الأخرى، الأمر متعلق بعطاء كل لاعب".

وأوضح:"الإدارة وضعت في الاعتبار سن كانتي وبنزيما، والخطة كانت استمرار المفاوضات معهما حتى نهاية الموسم الكروي الجاري قبل التوصل لاتفاق".

وفي سياق متصل واصل ماجد هود حديثه:"رئيس النادي تحدث أيضًا عن مكاسب مالية دخلت النادي من كريم بنزيما، الاتحاد ربح ماديًا من خروجه مبلغ 100 مليون ريال أو أكثر، ربما يصل إلى 110 مليونًا".