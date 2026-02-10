Goal.com
Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الهلال اليوم | ماركوس ليوناردو يحدد وجهته القادمة بعد الرحيل وبنزيما يستفز رونالدو برسالة!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • ليوناردو يخبر الهلال بقراره النهائي

    أبدى ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي، رغبته الواضحة في الرحيل عن صفوف الفريق، والعودة إلى أوروبا بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي 2025/2026.

    الصحفي "برونو أندرادي" قال إن ليوناردو أخبر إدارة الهلال بأن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق، تمهيدًا لخوض رحلة أخرى في القارة العجوز.

    ويأتي هذا القرار في أعقاب قدوم كريم بنزيما من الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الماضي، مما يقلل من فرص ليوناردو في المشاركة كأساسي بصفوف الزعيم في المستقبل القريب.

  • المزيد من الكواليس حول ميركاتو الزعيم

    كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود، عن بعض الكواليس الخاصة بما قدمه الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهو النشاط الذي أحدث ضجة في دوري روشن السعودي.

    وقال أباعود عبر برنامج "دورينا غير" إن إعارة بابلو ماري كلفت الهلال مبلغ 8 مليون ريال فقط، مقابل الحصول على خدماته لمدة 6 أشهر.

    وأشار إلى أن جميع صفقات الهلال في شهر يناير كانت بقيمة 73 مليون يورو، بوجود دعم مادي واضح من الأمير الوليد بن طلال.

    وأوضح في سياق متصل، أن الأمير الوليد بن طلال، تحمل 25 مليون يورو سيحصل عليها بنزيما، وهي باقي رواتبه حتى نهاية الموسم، مع دفع جهات أخرى ما تبقى من أجر اللاعب.

  • المكاسب المالية من رحيل بنزيما عن الاتحاد

    فيديو | "الخطة كانت مختلفة" .. الكشف عن المبلغ المالي "الكبير" الذي دخل خزينة الاتحاد بعد رحيل بنزيما وكانتي

    منذ رحيله عن الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وانتقاله إلى الهلال، لا يزال الحديث مستمرًا عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هل هو خسارة ضخمة للعميد أم رحيله قد يكون مكسب؟!

    اللاعب دخل في مشاكل خلال محادثات التوقيع على عقد جديد مع الاتحاد، وهنا قرر الهلال التدخل في ظل النقص الواضح في التهديف بمركز المهاجم الصريح بالفريق، ليعزز صفوف فريق المدرب سيموني إنزاجي.

    فهد سندي رئيس الاتحاد، خرج في تصريحات تلفزيونية، ليؤكد أن ناديه لم يخطط لخروج بنزيما وأراد الحفاظ على خدماته وعدم رحيله بمنتصف الموسم.

    الناقد ماجد هود علق على حديث رئيس الاتحاد قائلًا عبر برنامج "دورينا غير":"لقد تعرض لموجة انتقادات كبيرة جدًا، ولكن يجب لفت النظر إلى حقيقة هامة، إنه تحدث عن البناء على كريم بنزيما ونجولو كانتي في شهر يناير، وهنا يظهر الفارق بين تجديد العقد واستمرار اللاعب حتى نهاية عقده".

    وأضاف:"بعض الناس قالت إن النادي كان لا يريد كريم بنزيما، ولكن هذا غير صحيح، أرادوا استمراره حتى انتهاء عقده هو وكانتي، والتجديد يعتمد على العمر والعديد من الأشياء الأخرى، الأمر متعلق بعطاء كل لاعب".

    وأوضح:"الإدارة وضعت في الاعتبار سن كانتي وبنزيما، والخطة كانت استمرار المفاوضات معهما حتى نهاية الموسم الكروي الجاري قبل التوصل لاتفاق".

    وفي سياق متصل واصل ماجد هود حديثه:"رئيس النادي تحدث أيضًا عن مكاسب مالية دخلت النادي من كريم بنزيما، الاتحاد ربح ماديًا من خروجه مبلغ 100 مليون ريال أو أكثر، ربما يصل إلى 110 مليونًا". 

  • أسرار رحيل بنزيما إلى الهلال

    "ألفاظ بذيئة في تدريبات الاتحاد".. مفاجأة بعقد سيرجيو كونسيساو وفهد سندي يكشف أسرار رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي لأول مرة

    كشف فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، عن ما يُمكن اعتباره "الأسرار الرسمية" في رحيل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، عن الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد الكثير من الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية.

    سندي اعترف في حوار مع قناة نادي الاتحاد الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، بأنه كانت هُناك خطة للنزول بأعمار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في ظل تقدّم الكثير منهم في السن، بالفعل.

    وأضاف سندي: "هذه الخطة الاتحادية كانت جاهزة للتنفيذ، في المستقبل القريب؛ وليس في شتاء العام الحالي، كما حدث".

    وأشار رئيس شركة الاتحاد إلى أن الخطة الشتوية؛ كانت تتمثّل في التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت 21 سنة للعب مع بنزيما، بالإضافة إلى مدافع محلي أو محترف للنخبة الآسيوية فقط.

    وتابع: "لكن.. رحيل بنزيما غير كل شيء؛ لقد حدثت بعض الأشياء التي جعلتنا نتأكد أنه لا يريد الاستمرار مع العميد، لذلك تم الاستغناء عنه".

    وأعلن فهد سندي استفادة الاتحاد "ماديًا"، من انتقال المهاجم الفرنسي إلى نادي الهلال في الشتاء الحالي؛ دون أن يذكر أي أرقام.

    وأكد سندي أن رحيل كريم بنزيما؛ أجبر الاتحاد بشكلٍ مباشر على الاستغناء عن متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، إلى العملاق التركي فنربخشه.

  • بنزيما يستفز رونالدو برسالة نصية

    أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن كريم بنزيمة استفز زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد إتمام انتقاله المثير للجدل إلى الهلال.

    وقيل إن المهاجم الفرنسي أرسل مزحة عن الفوز بلقب دوري روشن السعودي إلى صديقه المستاء الذي أضرب عن العمل في النصر، بعدما شعر رونالدو بالإحباط لرؤية اللاعب ينضم للهلال في الميركاتو الشتوي.

    وكشفت صحيفة "تيلجراف" من مصادرها الخاصة، أن مزاج رونالدو قد توتر بسبب تبادل مرح للكلمات مع زميله السابق في ريال مدريد.

    وبعد حصوله على زيادة في راتبه في نادي الهلال، أرسل الفرنسي "رسالة نصية إلى رونالدو وقال له مازحاً إنه لم يحصل على زيادة في راتبه فحسب، بل سيحصل أيضاً على اللقب مرة أخرى".

     ومن غير المرجح أن تكون هذه السخرية قد لاقت قبولاً حسناً في منزل رونالدو، حيث أوضح اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً أنه مصمم على التمتع بمجد اللقب السعودي في 2025-2026.

  • تحليل ونظرة شاملة على تعادل الهلال مع شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي يكشف الحقائق: خطأ سيموني إنزاجي مع نجم الهلال.. وكريم بنزيما الغائب "كلمة السر" للألقاب

    في ليلة طغى فيها الانضباط التكتيكي على القوة الهجومية؛ فرض شباب الأهلي دبي الإماراتي التعادل السلبي (0-0)، على ضيفه الهلال السعودي.

    المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ربما تعطي سببًا آخر لجمهور الهلال، من أجل "القلق".

    نعم.. هذا هو التعادل الرابع في آخر 5 مباريات للزعيم، بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في مختلف المسابقات.

    لكن.. ربما يكون التعادل مع شباب الأهلي، هو الأقل حزنًا بالنسبة للهلاليين؛ خاصة أن الفريق خاض المباراة، وهو ضامنًا التأهُل إلى ثمن النهائي أساسًا.

    وعزز الهلال "صدارته" لجدول الترتيب، برصيد 19 نقطة من 7 مباريات؛ بينما وصل شباب الأهلي دبي إلى نقطته الحادية عشر، في "المركز الخامس" مؤقتًا.

    وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الهلال وشباب الأهلي دبي، مساء أمس الإثنين..

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

     فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 15 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 20 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، قبل أن يتعادل أمس، الإثنين، أمام شباب الأهلي دبي.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

