أخبار الهلال اليوم | الزعيم يتحرك إلى العين بالإمارات .. والتعاون يستعيد نجمه قبل مواجهة الأزرق!

تغادر بعثة فريق الهلال الأحد عند الساعة 12:00 ظهرًا، على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدينة العين الإماراتية، لخوض معسكر إعدادي في فترة توقف دوري روشن السعودي، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب.

وأفادت صحيفة "الرياضية" إلى أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قرر ضم مجموعة من اللاعبين الشباب إلى المعسكر، بهدف تقييم مستوياتهم ومنحهم فرصة للاحتكاك مع الفريق الأول.

ويتضمن برنامج المعسكر مباراة تجريبية أمام فريق المحرق البحريني يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن تعود بعثة الهلال إلى الرياض لاستكمال استعداداتها للمواجهات الرسمية المقبلة، حيث يفتتح الفريق مبارياته بعد العودة بملاقاة مضيفه التعاون يوم 19 ديسمبر، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط خلف النصر المتصدر، كما يتصدر فريق الهلال مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا محققًا العلامة الكاملة 15 نقطة.