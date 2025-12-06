Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | الزعيم يتحرك إلى العين بالإمارات .. والتعاون يستعيد نجمه قبل مواجهة الأزرق!

أخبار نادي الهلال اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    الهلال يسافر إلى العين للدخول في معسكر مغلق

    تغادر بعثة فريق الهلال الأحد عند الساعة 12:00 ظهرًا، على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدينة العين الإماراتية، لخوض معسكر إعدادي في فترة توقف دوري روشن السعودي، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب.

    وأفادت صحيفة "الرياضية" إلى أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قرر ضم مجموعة من اللاعبين الشباب إلى المعسكر، بهدف تقييم مستوياتهم ومنحهم فرصة للاحتكاك مع الفريق الأول.

    ويتضمن برنامج المعسكر مباراة تجريبية أمام فريق المحرق البحريني يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل أن تعود بعثة الهلال إلى الرياض لاستكمال استعداداتها للمواجهات الرسمية المقبلة، حيث يفتتح الفريق مبارياته بعد العودة بملاقاة مضيفه التعاون يوم 19 ديسمبر، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

    ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط خلف النصر المتصدر، كما يتصدر فريق الهلال مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا محققًا العلامة الكاملة 15 نقطة.

    • إعلان

  • التعاون يستعيد خدمات نجمه قبل مواجهة الهلال

    أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها الفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب وسط فريق التعاون الأول لكرة القدم، حاجته إلى برنامج علاجي يمتد من أربعة إلى خمسة أسابيع، مما سيجبره على غياب عن مواجهة فريق الهلال ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي المقررة يوم 19 ديسمبر الجاري.

    وأوضح نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الإصابة التي لحقت بفولجيني حدثت خلال حصة تدريبية للفريق الخميس الماضي، في معسكر الفريق الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025.

    وبناءً على مدة العلاج المعلنة، لن يتمكن فولجيني من المشاركة أيضًا في مباراتي الخلود والنجمة بالجولتين الـ11 و12 على التوالي.

    وسجل اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 29 عامًا، منذ انضمامه إلى التعاون على سبيل الإعارة من لانس الفرنسي في أغسطس الماضي، مشاركته في 10 مباريات، منها 8 في الدوري واثنتان في كأس خادم الحرمين الشريفين، مسجلاً هدفين وصانعًا ستة أهداف.

  • Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    اليامي يقترب من العودة

    يواصل حمد اليامي لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم تحقيق تقدّم ملحوظ في برنامجه العلاجي والتأهيلي، وسط تأكيدات طبية داخل النادي تشير إلى احتمالية عودته إلى التدريبات الجماعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

    وكشفت تقارير موثوقة أن اليامي يسجل تعافيًا لافتًا من إصابته العضلية في العضلة الخلفية، التي تعرّض لها مطلع نوفمبر الماضي، ما جعله يغيب عن جميع مباريات الهلال الرسمية منذ ذلك الوقت.

    وكان نادي الهلال قد أعلن في 15 نوفمبر أن الفحوصات الطبية أظهرت حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني أن اليامي يدخل الآن الأسبوع الرابع من البرنامج، متجاوزًا الجدول الزمني المتوقع، في مؤشر إيجابي على سرعة تعافيه.

    تعرّض اليامي للإصابة خلال مواجهة الهلال أمام النجمة التي انتهت بفوز الزعيم 4-2 ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليغيب بسببها عن جميع اللقاءات الرسمية منذ ذلك الحين، ما جعل الجماهير الهلالية تترقب عودته بفارغ الصبر.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال