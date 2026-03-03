أخبار النصر اليوم | تأجيلات آسيوية جديدة.. مدة غياب كريستيانو رونالدو بعد إصابته وحقيقة هروبه بسبب الحرب الإيرانية

فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 61 نقطة من 24 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، ذهابًا وإيابًا.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.