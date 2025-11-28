أخبار الأهلي اليوم | حكم مهدد بالقتل يقود مباراة الراقي ضد القادسية .. ويايسله يستبعد محترف الفريق!

أعلن اتحاد الكرة السعودي عبر منصة "إكس" اسناد مهمة قيادة مباراة الأهلي أمام القادسية، المقررة الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن ربع نهائي كأس الملك، إلى الحكم البرتغالي لويس جودينيو.

ويُعد جودينيو، المولود في 24 فبراير 1985 بمدينة بوربا شرق البرتغال، واحدًا من أبرز الحكام البرتغاليين في السنوات الأخيرة، بعدما رسخ اسمه في الدوري الممتاز والبطولات الأوروبية منذ حصوله على الشارة الدولية في 2016. وخلال مشواره أدار 387 مباراة على مستوى مختلف المسابقات، ورفع خلالها 1945 بطاقة صفراء و58 بطاقة حمراء.

وكان الحكم البرتغالي قد تصدّر العناوين في عام 2021، بعدما كشفت تقارير صحافية تلقيه تهديدات بالقتل عقب إدارته مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس البرتغال بين بورتو وبراجا (1-1)، وذلك بعد طرده الثنائي لويس دياز وماتيوس أوريبي من صفوف بورتو.

وسبق لجودينيو إدارة عدد من مواجهات دوري روشن السعودي، بدأت في موسم 2019-2020 عندما قاد مباراة التعاون والحزم التي انتهت بالتعادل 1-1، ثم مواجهة التعاون وضمك التي حسمها الأول 2-1. وفي موسم 2022-2023 تولى قيادة لقاء الهلال والعدالة وانتهى بفوز الأزرق 2-0، قبل أن يعود في موسم 2023-2024 ليدير مباراة الرائد والاتحاد التي انتهت بانتصار الاتحاد بثلاثية نظيفة.