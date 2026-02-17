أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | رسالة نجم ليفربول لميلوت.. ويايسله ينفجر في وجه الإعلام!
إيفان توني يبعث رسالة لتوخيل: "أنا جاهز لكأس العالم!"
وجه المهاجم الإنجليزي إيفان توني، هداف الأهلي، رسالة قوية للمدرب توماس توخيل، مؤكداً أحقيته بالوجود مع الأسود الثلاثة في مونديال 2026.
توني، الذي ينافس كريستيانو رونالدو على الحذاء الذهبي هذا الموسم، صرح لـ"سكاي سبورتس": "أنا مرتاح هنا وأرقامي تتحدث عن نفسها.. لا أرى سبباً للعودة إلى إنجلترا حالياً ولدي أهداف أريد تحقيقها مع الأهلي".
وأضاف المهاجم المرعب: "اللعب في كأس العالم حلم، وأعتقد أنني أمتلك ميزة التأقلم مع الحرارة لأنني ألعب في درجات حرارة تزيد عن 30 مئوية هنا، توخيل سيحصل على مهاجم جائع ومستعد للقتال من أجل بلاده".
يايسله يفتح النار: "أتمنى حضوراً إعلامياً أكبر!"
عقب الفوز الدراماتيكي للأهلي على شباب الأهلي الإماراتي (4-3) في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، أبدى المدرب الألماني ماتياس يايسله امتعاضه من ضعف الحضور الإعلامي في المؤتمرات الصحفية.
وقال يايسله: "أرغب بالتحدث مع الإعلام، ولكن أتمنى أن يكون هناك تواجد أكبر لطرح الأسئلة حول المباريات".
وعن المباراة أكد أنها كانت صعبة ومليئة بالتقلبات، مشيداً باللاعب الشاب صالح أبو الشامات، ومشدداً على أن الفرصة متاحة لجميع اللاعبين بشرط الجدية.
"سبايدرمان".. نجم ليفربول يفاجئ محترف الأهلي
تفاعل النجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، مع تألق مواطنه وصديقه إنزو ميلوت محترف الأهلي في المباراة الآسيوية الأخيرة.
وعلق إيكيتيكي على صورة نشرها ميلوت عبر "إنستجرام" بكلمة "سبايدرمان"، في إشارة واضحة لإعجابه الكبير بمستوى ميلوت الذي سجل الهدف الثالث للأهلي في شباك الفريق الإماراتي.
موقف "إداري" داعم للأسطورة رونالدو
في سياق آخر متصل بالمنافسة المحلية، خرج روي بيدرو، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بتصريحات داعمة لمواطنه كريستيانو رونالدو قائد النصر، بعد الأزمة الأخيرة.
بيدرو أكد لـ"سكاي سبورتس" أن تواجد رونالدو واحترافيته هما السبب المباشر لجذب أنظار العالم واستقطاب النجوم إلى الدوري السعودي، مشدداً على أن الدون يمتلك مبرراته الخاصة لتصرفاته، وأنه لا يزال يحطم الأرقام بصورة مذهلة.
مشوار الأهلي في الموسم الحالي وحلم المنافسة
يقدم الراقي مستويات استثنائية هذا الموسم تجعله رقمًا صعبًا في كافة البطولات التي يشارك فيها بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله.
حيث أنهى الفريق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة واقتدار محتلًا المركز الثاني في مجموعة الغرب برصيد 17 نقطة خلف الهلال المتصدر.
هذا الأداء المتميز ضمن له بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر عن جدارة واستحقاق بعد فوزه المثير الأخير على فريق شباب الأهلي الإماراتي برباعية.
أما على الصعيد المحلي يعيش الأهلي فترة زاهية ومثيرة حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة بعد خوض 21 جولة. حقق الفريق 15 انتصارًا وتعادل في خمس مناسبات ولم يتذوق طعم الخسارة سوى مرة واحدة فقط.
هذا الرصيد النقطي الرائع يجعله في قلب المنافسة الشرسة على اللقب إذ يبتعد بنقطتين فقط عن النصر الوصيف وبثلاث نقاط عن الهلال المتصدر مما ينذر بأسابيع نارية حاسمة قادمة.
أجندة المباريات القادمة للأهلي
تنتظر كتيبة الأهلي مواجهات متتالية حاسمة تتطلب تركيزًا عاليًا لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري.
المواجهة الأولى تأتي أمام فريق النجمة يوم الخميس 19 فبراير ضمن منافسات الدوري وتعتبر فرصة لتعزيز الرصيد النقطي.
المواجهة الثانية يخرج فيها الفريق لملاقاة فريق ضمك يوم الإثنين 23 فبراير في اختبار محفوف بالمخاطر.
المواجهة الثالثة يحل فيها ضيفًا ثقيلًا على فريق الرياض يوم الخميس 26 فبراير.
المواجهة الرابع تتجه فيها الأنظار نحو قمة جدة النارية أمام الغريم التقليدي فريق الاتحاد يوم الجمعة 6 مارس.
المواجهة الخامسة يستضيف فيها فريق القادسية يوم الجمعة 13 مارس لمواصلة حصد النقاط المهمة محليًا.